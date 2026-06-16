Prevén normalizar producción de las nuevas credenciales del INE a fin de mes

El Instituto Nacional Electoral arrancó una transición hacia la nueva credencial para votar.

De acuerdo con la consejera Carla Humphrey, durante las primeras dos semanas del arranque escalonado de la nueva línea de producción del documento se espera una producción en aumento.

El INE enfrenta un desafío operativo, pues el cambio de la empresa encargada de producir la credencial para votar ha iniciado de forma escalonada, pero se prevé normalizar la entrega de las credenciales para votar antes de que termine el mes.

Este retraso en las entregas está previsto en la transición entre contratos, por lo que hay que seguir de cerca este proceso de transición hacia el nuevo modelo de la identificación oficial.

Este martes, durante la presentación del informe sobre el inicio de la producción de la renovada credencial, la consejera Humphrey expuso la situación y destacó que se inició con el cambio de proveedor.

Los datos clave del informe son los siguientes:

Punto de partida (1 de junio): Ya existían 423 mil 109 credenciales pendientes de producción.

de producción. Situación actual (10 de junio): La cifra se disparó a 645 mil 137 documentos sin producir.

sin producir. Diferencia: En solo 10 días, el rezago creció en más de 222 mil credenciales, prevista durante la transición, según el contrato.

¿Cómo va la emisión de la credencial para votar?

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, explicó que la transición al nuevo proveedor comenzó de manera gradual el 1 de junio.

"Durante los primeros cinco días se elaboraron 77 mil credenciales, cuando antes se tenía un ritmo de 90 mil diarias", explicó, lo cual está previsto dentro del la puesta a punto de la nueva línea de producción.

El llamado de atención del INE

Para la consejera Carla Humphrey, es importante dar seguimiento semanal a la puesta a punto de este nuevo contrato.

Pide no subestimar el posible impacto logístico al cambiar de proveedor para no afectar directamente la entrega de documentos a la ciudadanía.

Por ahora, el INE se encuentra bajo presión para normalizar los ritmos de producción y atender la acumulación de trámites, una situación que los ciudadanos que esperan su credencial seguirán de cerca en las próximas semanas.