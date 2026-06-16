Por peligro de deslave, reubicarán a 750 familias de Veracruz

Alrededor de 750 familias que habitan en zonas de alto riesgo en Poza Rica serán reubicadas como parte de un programa federal coordinado con el Gobierno de Veracruz. Los trabajos de planeación, diseño y construcción ya están en marcha bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informaron autoridades estatales durante la instalación del Comando Permanente por Lluvias.

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, subrayó que el proceso de reubicación “no es opcional ni postergable”, debido a que las zonas afectadas presentan susceptibilidad extrema a deslizamientos e inundaciones, agravada por la saturación de suelos y la continuidad de la temporada de lluvias.

“Estamos ante un escenario que exige decisiones rápidas y responsables. La prioridad es salvaguardar la vida de las familias”, afirmó.

Indicó que, debido a la falta de terrenos viables dentro de Poza Rica, el Gobierno del Estado gestionó la adquisición de predios en el municipio vecino de Coatzintla, prácticamente colindante. En ese sitio ya comenzaron las labores de movimiento de tierras y el diseño de las viviendas, que estarán completamente a cargo de la Sedatu.

En el municipio de Álamo se proyecta la construcción de aproximadamente 350 viviendas. Las autoridades estatales confirmaron que el terreno correspondiente ya fue entregado formalmente a la federación para iniciar los trabajos.

El único punto que permanece bajo análisis es la reubicación de las familias de Ilamatlán y Huayacocotla. El predio originalmente propuesto por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) fue dictaminado como no factible. Con esta determinación concluyeron los conflictos relacionados con la reubicación y la preocupación por la posible contaminación de manantiales.

Ante ello, se presentaron cinco nuevas opciones de terrenos a la Sedatu. Una de las alternativas se ubica directamente en Ilamatlán, lo que evitaría trasladar a los pobladores hacia Huayacocotla, como se había planteado inicialmente.

La Sedatu ya analiza las propuestas y será la encargada de realizar una consulta directa con la comunidad afectada. Serán los propios habitantes quienes evalúen las opciones y elijan el terreno que mejor se adapte a sus necesidades antes de iniciar la construcción de los nuevos hogares.