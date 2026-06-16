Cancelan timbre postal conmemorativo por el 50 aniversario del INACIPE

En el marco del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos; Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), y Jorge Nader Kuri, rector de la institución académica, encabezaron la cancelación del timbre postal conmemorativo del instituto, del que han egresado profesionales del servicio público.

“Las estampillas postales tienen la virtud de preservar la memoria colectiva de nuestro país. Son testimonios de acontecimientos, instituciones y personas que han contribuido a la construcción de nuestra historia. Un timbre parece pequeño, lo es en el tamaño, pero en realidad contiene una idea poderosa: viaja, comunica, enlaza, cruza distancias y lleva consigo un mensaje”, afirmó Godoy Ramos.

El que el INACIPE quede inscrito en una pieza postal, agregó, “significa que medio siglo de trabajo académico, científico, técnico y humanista se convierte también en memoria nacional. Hace 50 años nació esta institución que ha acompañado la evolución de nuestro sistema de justicia penal; desde entonces, el INACIPE ha sido escuela, centro de investigación, espacio de pensamiento crítico, lugar de encuentro y semillero de servidoras y servidores públicos”.

Ernestina Godoy hizo énfasis en que, a lo largo de su historia, el INACIPE “ha formado generaciones de ministerios públicos, peritos, policías, investigadoras e investigadores; especialistas comprometidos con la legalidad, el conocimiento y el servicio público”.

Celebramos, dijo, 50 años, pero no celebramos solamente el paso del tiempo; “celebramos una trayectoria construida por muchas personas: maestras y maestros, investigadoras e investigadores, alumnos, alumnas, exalumnos, personal administrativo, directivos y especialistas que han encontrado en el INACIPE una casa académica y una comunidad de compromiso con México”.

Violeta Abreu González, directora general de Sepomex, expresó, por su parte, que “el 50 aniversario de una institución no es un hecho simple, sobre todo una institución que ha tenido un papel activo en la construcción de la justicia, que ha dedicado todo este tiempo al estudio del derecho penal y donde la docencia ha sido una herramienta de transformación social”.

Jorge Nader Kuri, rector del INACIPE, añadió que “en 40 por 24 milímetros cabe hoy medio siglo de docencia, investigación, servicio público, ciencia, vocación y compromiso con México. Una estampilla viaja, cruza caminos, cambia de manos, llega a lugares que quizás ninguno de nosotros conocerá; va de ciudad en ciudad, de casa en casa, de historia en historia, y a partir de hoy 300 mil piezas llevarán por todo el país la imagen del INACIPE. Eso nos honra profundamente, porque esta estampilla no solo conmemora una fecha, dice algo más”.