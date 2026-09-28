Clara Luz Flores: quién es la nueva coordinadora de Morena en Nuevo León

La ex candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, volverá a contender por el cargo al ser designada por la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido como coordinadora de la transformación de la entidad.

La designación la coloca nuevamente en la ruta hacia la gubernatura que disputó en 2021, cuando fue candidata de Morena y sus aliados. En aquella elección obtuvo 300 mil 588 votos, equivalentes a 14.03 por ciento de la votación, y quedó en cuarto lugar. Samuel García ganó la elección con 36.72 por ciento de los sufragios.

En 2021, Flores fue candidata de Morena tras una larga militancia en el PRI, partido por el que fue electa como presidenta municipal de Escobedo, en dos ocasiones.

Su trayectoria municipal, sin embargo, comprende tres periodos al frente de General Escobedo: 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2021. También fue diputada local por el Distrito 17 y posteriormente diputada federal por el Distrito 3 de Nuevo León.

Antes de llegar a la contienda por la gubernatura en 2021, Flores dejó el PRI y se incorporó a Morena. Su trayectoria política se había desarrollado principalmente en General Escobedo, donde también ocupó cargos administrativos y jurídicos.

En la contienda de 2021 quedó en cuarto lugar en las elecciones para gobernador.

Además, Flores estuvo involucrada en el escándalo de la secta NXIVM antes de ser electa como abanderada de Morena en 2021.

En esta ocasión, Flores aventajó en las encuestas internas de Morena a Tatiana Clouthier, quien fuera coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, secretaria de Economía del gabinete del tabasqueño y encargada de protección a migrantes en el extranjero en la actual administración. El proceso interno también incluyó a otros perfiles de Morena en Nuevo León.

La designación fue formalizada este lunes 28 de septiembre en la Ciudad de México. Morena la nombró Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, figura que el partido utiliza como antesala para definir a sus perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

En el comunicado mediante el cual anunció su designación, Morena destacó que Flores es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas, con estudios de maestría y doctorado en Derecho Administrativo. El partido también resaltó su experiencia como diputada federal y local, presidenta municipal de General Escobedo y funcionaria federal.

Flores ocupó además la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tuvo responsabilidades relacionadas con asuntos religiosos, prevención social y construcción de paz en la Secretaría de Gobernación.

A lo largo del lunes, Morena aún anunciará a los coordinadores de la transformación en los estados de Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Los coordinadores de la transformación serán, una vez que inicie el registro oficial, los candidatos por Morena a la gubernatura de los estados.

En el caso de Nuevo León, el nombramiento devuelve a Clara Luz Flores al escenario de la sucesión estatal seis años después de haber dejado el PRI y cinco años después de su primera candidatura a la gubernatura.

En su toma de protesta como coordinadora, Flores afirmó que Nuevo León necesita unidad y transformación, pero sostuvo que ello no significa un pensamiento único, sino la coordinación de distintas formas de pensar. También planteó que su tarea será organizar el trabajo territorial y escuchar a los distintos sectores del estado.

Con la designación, Flores inicia una segunda etapa en su búsqueda por gobernar Nuevo León, ahora como el perfil que encabezará los trabajos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.