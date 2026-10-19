Partido Verde impulsa mano firme contra delitos ambientales con apoyo de la Guardia Nacional

Luego del operativo encabezado por la Profepa para detener la extracción ilegal de resina de copal en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos, el Partido Verde resaltó la importancia de fortalecer la protección de recursos naturales mediante el apoyo de la Guardia Nacional.

Esta intervención refleja la importancia de la reforma impulsada por el Partido Verde que tiene como finalidad reforzar y garantizar que las autoridades cuenten con el respaldo necesario para combatir estas actividades ilícitas.

Además, esta disposición permite que la Semarnat, los gobiernos estatales y los municipios soliciten el apoyo de la Guardia Nacional cuando se enfrenten a obstáculos durante las inspecciones ambientales.

A su vez, el Partido Verde, destacó que continuara respaldando iniciativas que mejoren la vigilancia ambiental, eviten la explotación ilegal de los recursos forestales y contribuyan a proteger el patrimonio natural de México.