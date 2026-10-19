Rosy Sinecio formaliza su registro para coordinar a Morena en San Juan del Río rumbo a 2027

De cara a la reorganización territorial y política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con miras a las elecciones de 2027, Rosa María Ríos García, conocida públicamente como Rosy Sinecio, formalizó su inscripción en el proceso interno para contender por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Juan del Río.

El registro para las coordinaciones municipales se llevó a cabo dentro del plazo fijado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, establecido del 8 al 18 de octubre.

Este procedimiento contempla la valoración de perfiles y la realización de encuestas internas para designar las coordinaciones locales. La designación de la coordinación municipal no constituye una candidatura a un cargo de elección popular.

San Juan del Río representa una plaza estratégica y de alta competitividad electoral en la entidad.

En los comicios de 2024, de acuerdo con los cómputos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo la reelección municipal con una estrecha ventaja sobre la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Rosy Sinecio cuenta con un amplio recorrido político en la demarcación: fue candidata de Morena a la presidencia municipal en 2021, integró el Ayuntamiento como regidora en el periodo 2021-2024 y compitió por la diputación local del Distrito XI en la pasada elección.

Asimismo, desde noviembre de 2024 ha encabezado en Querétaro la iniciativa territorial Construyendo el Segundo Piso 24-30, plataforma vinculada al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.

En su agenda política y territorio, Sinecio ha priorizado la vinculación comunitaria y el trabajo con sectores clave, abordando problemáticas prioritarias como el acceso al agua, la movilidad, la seguridad y la vivienda.

De igual forma, ha impulsado la participación política de la mujer en la región, expresando previamente que "es tiempo de mujeres" para la conducción del municipio, sujeto a los criterios de paridad vigentes.

Al proceso interno para la coordinación municipal también se han sumado otros cuadros relevantes, como el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros.

Con estos movimientos, Morena avanza en el despliegue de sus estructuras en Querétaro —bajo la coordinación estatal de Santiago Nieto Castillo— para alistar la contienda por la gubernatura, las alcaldías y el Congreso local en 2027.