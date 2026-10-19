Mariana Mateos se registra para coordinar a Morena en Venustiano Carranza rumbo a 2027

En el marco del proceso interno de reorganización territorial del partido Morena con miras a los comicios de 2027, la abogada Mariana Mateos Ortega formalizó su registro para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la alcaldía Venustiano Carranza.

La inscripción de Mateos Ortega ocurre en un contexto de relevo institucional para la demarcación capitalina, toda vez que la actual alcaldesa, Evelyn Parra Álvarez, concluirá su segundo periodo consecutivo de gobierno sin posibilidad de reelección inmediata. Este escenario abre formalmente la contienda interna por la sucesión entre los distintos liderazgos del movimiento.

Mariana Mateos, originaria de Venustiano Carranza, cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito jurídico y más de cinco años de labor en iniciativas ciudadanas orientadas a la prevención del delito, la recuperación del espacio público y la vinculación comunitaria con las instituciones de seguridad.

En la actualidad, forma parte de la Mesa Directiva Nacional del Observatorio Ciudadano de Seguridad y se encarga de coordinar los trabajos de dicha organización en la alcaldía.

Desde esa plataforma ha impulsado redes vecinales distribuidas por sectores policiales, presentes en la mayoría de las colonias y unidades habitacionales del territorio, con el objetivo de gestionar reportes sobre incidencia delictiva, alumbrado defectuoso y fallas en el sistema de videovigilancia ante instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el C5 y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el sector académico y legislativo, Mateos es abogada con maestría por la Escuela Libre de Derecho, especialización en la Universidad Panamericana y estudios internacionales en litigación y justicia penal por instituciones como California Western School of Law y la Universidad de Salamanca. Asimismo, ha colaborado en el análisis de iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema penal y la atención a víctimas.

El registro formal se llevó a cabo el pasado 18 de octubre, fecha límite establecida en la convocatoria nacional de Morena. Durante el acto, Mateos estuvo acompañada por Pablo Francisco Quintero Bañuelos, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria en Moctezuma Segunda Sección; Juan Carlos Pastrana Mancera, excandidato a diputado local; y Areli Castilla, quien ha participado como secretaria Comunicación de Morena.

Tras concretar su solicitud, la aspirante manifestó su disposición para someterse a la encuesta con la que se elegirá la coordinación local. Corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena evaluar los perfiles inscritos y aplicar el método de selección interno.