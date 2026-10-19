"Nadie está por encima de la ley", asevera  Maru Campos, tras detención de exfiscal

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fijó una postura firme tras la conclusión de la etapa inicial de la investigación sobre el caso del exfiscal estatal, César Jáuregui.

El proceso derivó en la judicialización de la causa por delitos del fuero común, confirmó la mandataria en un mensaje dirigido a los ciudadanos.

Campos recordó que el pasado 24 de abril, un día después de haber sostenido una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad federal para abordar las acciones relativas al operativo en El Pinal, instruyó la creación de una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado.

Dicho organismo recibió el mandato expreso de investigar, analizar y deslindar responsabilidades sobre posibles delitos o faltas graves cometidas por servidores públicos.

Transparencia ante todo, destaca Maru Campos

La titular del Ejecutivo estatal subrayó que el compromiso de su administración fue mantener la transparencia absoluta y abstenerse de emitir posicionamientos mediáticos mientras las indagaciones se encontraran en desarrollo.

Con la finalización de esta primera fase de investigación por parte del ministerio público, la mandataria señaló que la resolución legal y el desahogo del proceso quedan formalmente en manos del Poder Judicial.

En cuanto a la cooperación internacional y el trabajo interinstitucional, la gobernadora reafirmó la disposición de su administración para colaborar con organismos extranjeros, siempre y cuando se respete el marco normativo y el debido proceso a través de los conductos institucionales correspondientes.

Por otra parte, Campos se refirió a las acciones emprendidas a nivel federal, señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una causa distinta en el ámbito de sus propias competencias.

Ante esto, aseguró que el Gobierno de Chihuahua atenderá con prontitud y apego a derecho cualquier solicitud de información o diligencia requerida por las autoridades federales para el avance del caso.

Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley", aseveró la gobernadora, enfatizando que en Chihuahua las instituciones actúan con objetividad, sin proteger ni perseguir a nadie por razones ajenas a la impartición de justicia.

Finalmente, la mandataria estatal reiteró que el combate al crimen organizado continuará de manera frontal y con el uso de toda la fuerza del Estado.

Garantizó que se mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno de México y con los aliados estratégicos de la entidad, priorizando la seguridad y la tranquilidad de las familias chihuahuenses mediante el cumplimiento irrestricto de la ley.