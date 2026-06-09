México se prepara para ser el epicentro del futbol mundial: diputado Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que México se prepara para ser el epicentro del futbol mundial; por ello, en congruencia con el decreto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados otorgará facilidades administrativas para realizar trabajo a distancia, y los servicios esenciales se mantendrán el jueves 11 de junio, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador expuso: “Hoy se han otorgado facilidades administrativas en el Gobierno Federal y en las escuelas, en un decreto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que estamos de acuerdo, y para poder estar en congruencia, también en la Cámara de Diputados vamos a otorgar facilidades administrativas el jueves. Todos tenemos que entusiasmarnos en esta fecha tan importante”.

Recordó que México es de los pocos países del mundo, cuando no el único, en ser sede de tres copas mundiales de la FIFA y que “hoy nada va a empañar que los mexicanos y las mexicanas disfruten esta fiesta mundial, fiesta internacional”.

Conminó a respaldar a la presidenta en su diálogo y negociación, en la defensa de los derechos y las libertades, como los de expresión, manifestación y tránsito.

“Hacemos votos porque se llegue a una solución mediante el diálogo. No hay que desesperarse ni cansarse, y hay que actuar con tolerancia, como lo está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

Ricardo Monreal indicó que en la Cámara de Diputados se trabaja “todos los días, y a pesar de que hay receso, lo dedicamos a revisar toda la agenda legislativa que impulsaremos en el próximo periodo”.