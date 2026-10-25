En un mes habrá nueva presidencia del INE: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que en un mes habrá nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para la conducción de las elecciones federales, estatales y municipales del próximo año, ante la renuncia de Guadalupe Taddei.

Aunque la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que Guadalupe Taddei debe renunciar ante el Consejo General del INE y éste notificar a la Cámara de Diputados para que abra el proceso legislativo de sucesión, Ricardo Monreal aseguró que el sólo anuncio de la renuncia abre el proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

La Cámara está obligada a actuar y a accionar rápido el proceso, sin ningún problema. Yo estimo cuatro semanas cuando menos, porque se tiene que nombrar un Comité Técnico y tienen que hacerse muchas cosas que no se pueden omitir”, precisó.

Monreal Ávila consideró que “no es un asunto de trascendencia” si Guadalupe Taddei presenta su renuncia ante la Cámara de Diputados, como anunció en un comunicado de prensa este domingo, porque “una vez que ya es conocido públicamente nosotros procedemos”.

Guadalupe Taddei renunciará al INE

Por Aurora Zepeda

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se presentará este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, después de que la consejera presidenta decidió dejar el cargo en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés con proveedores.

En un mensaje difundido este domingo, Taddei afirmó que tomó la decisión después de una profunda reflexión y sostuvo que la protección del Instituto debe estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

Taddei explicó que “después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”.

La funcionaria argumentó que la estabilidad, credibilidad e independencia del INE son bienes públicos que deben protegerse, especialmente ante el inicio del proceso electoral federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

Taddei reconoció que durante los últimos días se difundieron en medios de comunicación y redes sociales señalamientos, filtraciones, "montajes" y versiones relacionadas con su entorno, pero cuestionó la autenticidad y el contexto de parte de esa información.

Agregó que “en ese sentido, no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”.

La polémica surgió a partir de versiones sobre posibles beneficios a empresas proveedoras del Instituto y presuntos vínculos personales entre la consejera presidenta y uno de los empresarios señalados, a partir de videos difundidos en redes sociales. Esas versiones no acreditan por sí mismas la existencia de una relación sentimental ni irregularidades en las contrataciones.

En días anteriores, Taddei había anunciado que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación revisar nuevamente los procedimientos de contratación relacionados con las empresas cuestionadas. También aseguró que el INE colaboraría con la información requerida por las instancias encargadas de investigar.

En su mensaje de este domingo, sostuvo que las denuncias deben esclarecerse con transparencia, objetividad y apego a derecho, y advirtió que su decisión de renunciar no elimina la obligación de investigar los hechos que correspondan.

La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, puntualizó.

Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023, afirmó que deja el cargo con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de su vida al servicio electoral de México.