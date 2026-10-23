Gobernador Durazo beneficia a familias con tarifas de luz más bajas; este 31 de octubre concluye subsidio eléctrico 

El próximo 31 de octubre concluirá el periodo de subsidio a la tarifa de energía eléctrica en Sonora, una medida de apoyo social que durante siete meses continuos benefició a miles de familias en los 72 municipios de la entidad.

El esquema tarifario especial, fruto del convenio firmado entre el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tuvo como propósito principal aminorar el impacto económico generado por el uso intensivo de sistemas de enfriamiento durante la temporada estival.

A diferencia de administraciones anteriores, en las que los apoyos comenzaban durante el mes de mayo, la gestión encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño permitió adelantar el inicio del subsidio al 1 de abril.

Esta extensión histórica de siete meses garantizó la aplicación uniforme de la tarifa 1F en toda la entidad, además de una reestructuración estratégica en los escalones de facturación para permitir un consumo de kilowatts más elevado a precios preferenciales.

El mandatario estatal destacó la trascendencia de este acuerdo para la economía regional, especialmente en aquellas demarcaciones donde el clima alcanza temperaturas extremas. Durazo Montaño enfatizó que la readecuación tarifaria logró eliminar condiciones que anteriormente encarecían el servicio de manera drástica durante el verano.

Es importante recordar lo necesario que es hacer un consumo responsable de la energía eléctrica, sobre todo en este próximo periodo de invierno en el que termina el subsidio de la luz para prevenir incrementos en la facturación de los hogares sonorenses; apoyo que conseguimos durante nuestro gobierno con una ampliación por siete meses, de abril a octubre, cuando anteriormente empezaba desde mayo. También modificamos los rangos de consumo, de 4 a 3 para que puedan usar más kilowatts sin elevar costos”, subrayó el titular del Ejecutivo estatal.

Con el cierre del periodo subsidiado a las puertas, las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para moderar y optimizar el uso de los aparatos eléctricos, incluidos los sistemas de calefacción que suelen emplearse durante la temporada invernal.

El uso eficiente de la energía en el hogar resultará clave para evitar sorpresas en las facturaciones posteriores al 31 de octubre.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso de continuar impulsando mecanismos de apoyo y gestiones institucionales que aseguren la protección de los ingresos familiares y el bienestar de los sectores más vulnerables de Sonora.