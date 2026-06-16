La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 16 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de junio de 2026

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8:07 Horas | Sheinbaum dice que es probable que se reúna con el rey de España

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "es muy probable" que se reúna con el rey de España, Felipe VI, quien vendrá a México con motivo del Mundial de Futbol del que el país es el anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

"Sí, es probable que sí (se reúna con el rey). Todavía está la Secretaría de Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y la representación del jefe del Estado español y ya creo que mañana o pasado les podemos informar. Sería aquí", dijo la mandataria.

7:31 Horas | Homicidios dolosos bajaron 46% al cierre de mayo; 8 estados concentran el 54% de casos

Los homicidios dolosos disminuyeron 46% desde el inicio de la administración en septiembre de 2024 al cierre de mayo de 2026, destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y señaló que ocho estados concentran el 54% de los casos.

La funcionaria detalló que las entidades con el mayor número de homicidios son: Guanajuato, con 668; Baja California con 592; Chihuahua con 590; Sinaloa con 517; Morelos con 450; Estado de México con 449; Guerrero con 418 y Veracruz con 406.