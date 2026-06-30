La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 30 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 30 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de junio: Video completo

Reproducir

7:43 Horas | Ssa va por eliminar el VIH en México para 2030; estima que hay 430 ml personas que viven con el virus

La Secretaría de Salud se fijó como meta eliminar el VIH en México para 2030, para lo cual buscará la detección oportuna a través de la prueba rápida que es gratuita y está disponible en unidades de primer nivel en los 32 estados, ferias de salud, campañas en escuelas, centros de trabajo y unidades especializadas sin importar la derechohabiencia.

El titular de la Ssa, David Kershenobich Stalnikowit, dijo que se estima que hay 430 mil personas que viven con VIH en el país, de los cuales el 70% de ellos han sido diagnosticados y el 95% de ellos recibe el tratamiento, por lo que, dijo, el reto hacia 2030 es el diagnóstico de 128 mil personas que aún no saben que viven con el virus.

7:41 Horas | Sheinbaum le desea buena suerte a la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le deseó buena suerte a la Selección Mexicana en su partido de esta tarde ante Ecuador de dieciseisavos de final del Mundial y adelantó que verá el encuentro con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

"Obviamente va a ganar México, nada más estamos viendo cuántos goles", dijo la presidenta sobre la quiniela que cubren la fuente. Agregó que va a salir para ver el partido en una alcaldía: "suerte, suerte a la selección, mucha fuerza".