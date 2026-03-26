La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 26 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 26 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 26 de marzo de 2026

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 26 de marzo de 2026.

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