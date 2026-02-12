La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 12 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 12 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de febrero de 2026

8:04 Horas | Sheinbaum celebra aprobación de jornada laboral de 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación por unanimidad en el Senado la jornada laboral de 40 horas, pues destacó que todo mundo estuvo de acuerdo y con ello se cumplió con una demanda histórica que tenían los trabajadores.

"La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo, es importante que además se garantiza el ingreso, es el mismo salario pero la reducción de los tiempos de trabajo y garantiza además que siga aumentando el ingreso", indicó.

7:42 Horas | Gobierno federal recupera mil 126 concesiones mineras; 713 estaban en áreas protegidas

El gobierno federal ha recuperado mil 126 concesiones mineras, lo que equivale a 889 mil 512 hectáreas principalmente por la falta de pago de derechos sobre minería y omisión de informes estadísticos y de obras, informó Fernando Aboitiz, titular de Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía.

El funcionario detalló que 713 de estas concesiones que fueron recuperadas estaban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas. El mayor número de superficie recuperada con la cancelación de concesiones ocurrió en Sonora con 141,408.5841 hectáreas, seguido por Durango con 129,741.9850 y Coahuila, con 120,475.0937.

