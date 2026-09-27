EdoMéx, primer lugar nacional en empleo; 250 mil plazas nuevas con Delfina Gómez

El Estado de México se afianzó como el motor laboral de la República al posicionarse en el primer lugar nacional en generación de empleo, tras registrar más de 250 mil nuevas plazas formales durante la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A través de un mensaje en redes sociales emitido de cara a su tercer Informe de Gobierno, la mandataria estatal destacó el impacto económico de la entidad, subrayando que actualmente uno de cada tres empleos formales creados en todo el país se genera en suelo mexiquense.

Este repunte en el mercado laboral responde al dinamismo en la atracción de capitales. Durante el mismo periodo, la inversión extranjera directa en la entidad superó los 3 mil 300 millones de dólares, impulsada principalmente por capitales provenientes de Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza y Países Bajos. Los recursos se han concentrado en ramas estratégicas como la industria automotriz, la logística, el desarrollo habitacional, el comercio y el sector de alimentos y bebidas.

Para sostener este ritmo de crecimiento, el gobierno mexiquense ha implementado políticas públicas orientadas a facilitar la instalación y operación de empresas, destacando la simplificación de trámites administrativos, el acompañamiento integral al sector privado y una estrategia de descentralización para llevar las oportunidades de inversión a las distintas regiones del estado.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico impulsa un plan especial para el Sur de la entidad enfocado en el sector agropecuario.

Mediante un modelo de vinculación comercial, la dependencia busca conectar de manera directa a productores locales, cooperativas y MiPyMEs con compradores estratégicos y grandes mercados. Con estos resultados, la administración estatal consolida el desarrollo económico y la atracción de capitales como los pilares centrales de su agenda de gobierno.