Intensificará Beatriz Mojica recorridos en Guerrero

En el marco del proceso interno de Morena, Beatriz Mojica Morga anunció el inicio de una nueva etapa de movilización territorial en Guerrero. El objetivo, según detalló en conferencia de prensa, es encabezar asambleas ciudadanas para difundir los logros de la Cuarta Transformación y atender el llamado de la dirigencia nacional de su partido.

Durante el encuentro con medios de comunicación celebrado en Acapulco, Mojica Morga informó que la próxima actividad principal tendrá lugar el próximo sábado en la Alameda Central de Chilpancingo, donde presidirá una asamblea informativa orientada a la defensa de la soberanía nacional.

La morenista explicó que estos recorridos forman parte de las directrices del partido para que los aspirantes registrados mantengan el diálogo con la ciudadanía mientras se definen los perfiles que integrarán la encuesta final del proceso interno.

"El objetivo es difundir los resultados del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, fortalecer la organización territorial y promover la defensa de la soberanía frente a los desafíos actuales del país", señaló.

informó que esta semana realizará actividades en Zihuatanejo; posteriormente recorrerá la región de La Montaña y mantendrá presencia en Acapulco los jueves y viernes, luego de las visitas efectuadas recientemente en la Costa Chica y Chilpancingo.

Asimismo, dio a conocer que desde el pasado lunes se encuentra participando, junto al resto de los aspirantes registrados, en el taller virtual "Mandar Obedeciendo". Esta capacitación es impartida por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena con el fin de consolidar los principios ideológicos y organizativos del movimiento de cara a los próximos compromisos políticos.