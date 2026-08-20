Instala Gobernación mesa de atención permanente para familias desplazadas en Chihuahua

La Secretaría de Gobernación informó la instalación de una mesa permanente que atenderá a personas y familias desplazadas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

En un comunicado oficial, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez explicó que la instalación de la mesa se dio en presencia de integrantes de la comunidad rarámuri, guarijías y mestizas afectadas por la inseguridad en sus lugares de origen a lo largo de municipios como Guadalupe y Calvo, Moris, Urique y Uruachi.

El propósito de la mesa es dar atención integral a las necesidades de las personas y familias desplazadas a través de 15 dependencias federales, sociedad civil e iglesia, detalló el boletín difundido este jueves.

"Durante el diálogo se escucharon los planteamientos y necesidades de las personas desplazadas en materia de vivienda, salud, educación, empleo, atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como acceso a servicios y programas sociales. Entre los acuerdos, las instituciones federales involucradas coordinarán acciones de corto, mediano y largo plazo para responder a las peticiones, como dar atención inmediata a familias de origen indígena tepehuano con necesidades urgentes", subrayó el parte oficial.

En cuanto al regreso a sus comunidades de origen, la secretaría de gobernación señaló que se llevará a cabo cuando los afectados lo decidan y haya condiciones de seguridad".

"Se busca que el retorno, cuando así lo decidan las familias, se realice de manera segura, voluntaria y digna, y les permita recuperar sus hogares, actividades productivas y formas de vida comunitaria, así como avanzar en la reconstrucción de los proyectos de vida afectados por el desplazamiento".

Para ello, el gobierno de la república anunció que se mantendrá atento en el territorio para coordinarse con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de cumplir con lo ofrecido a los desplazados en cuanto a condiciones de paz y bienestar.

"En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades competentes se revisarán las condiciones en las comunidades de origen para definir e implementar acciones que contribuyan a generar condiciones de seguridad para las personas que manifiesten su voluntad de regresar" abundó el comunicado de gobernación.

A la instalación de la mesa acudieron, entre otras autoridades la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; la titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos y Periodistas, Tobyanne Ledezma; la coordinadora de Diseño e implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos, Irene María Álvarez así como el coordinador del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Jesús Nathaniel Rodríguez.