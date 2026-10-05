En 2027 tengan candidatos que anden “por el buen camino”, pide Segob a partidos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los partidos políticos que en las elecciones del 2027 presenten candidatos “que anden por el buen camino”.

En una breve conferencia de prensa, en la que respondió cuatro preguntas, informó que “les pedimos a todos los partidos políticos que pudieran estar eligiendo dentro de los procesos internos a candidatas y candidatos que tuvieran un curriculum limpio, que fueran candidatos, candidatas, mujeres, hombres, con una trayectoria de ética y de compromiso con la ciudadanía, que anduvieran por el buen camino. Esa fue la recomendación que tomaron a bien”.

Admitió que durante la reunión a puerta cerrada que tuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, que duró tres horas, los senadores opositores le reprocharon su intervencionismo en ceremonias del Instituto Nacional Electoral (INE) y le urgieron condiciones de seguridad para los comicios del próximo año.

“Hay y siempre habrá un respeto absoluto a la decisión ciudadana sobre la definición en las elecciones. Que no dudaran, como así ha venido siendo, la parte del respeto absoluto a la ley y a las normas electorales y, también, en general, que queremos un proceso limpio, un proceso claro, transparente, en donde haya mucha participación ciudadana, como así lo ha sido”, informó que les contestó a los senadores.

Añadió que en 2027 “será una elección en donde el Estado mexicano dará todas las condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo comicios con tranquilidad y donde se respete la voluntad ciudadana”.