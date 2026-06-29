Morena frena la prisa en el Senado: Elegirá su presidencia  hasta finales de agosto

Como ocurre desde el año 2018, el grupo parlamentario de Morena en el Senado decidirá hasta la segunda quincena de agosto quién sustituirá a Laura Itzel Castillo en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado en el tercero y último año de la LXVI Legislatura, informó el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

En esta ocasión, de acuerdo con el orden de alternancia de género que aplicó Morena en la Mesa Directiva desde que se convirtió en la fuerza mayoritaria en el Senado, a partir del 1 de septiembre próximo y hasta el 31 de agosto del 2027 corresponderá a un senador ocupar la titularidad del máximo órgano de gobierno del Senado.

Los aspirantes al control de la Mesa Directiva

Hasta el momento sólo el mexiquense Higinio Martínez ha hecho públicas las intenciones de postularse para que sus compañeros lo respalden como próximo presidente del Senado; sin embargo, no es el único de los 33 hombres morenistas que tienen interés.

Aunque hasta el momento Morena nunca ha compartido la presidencia del Senado con sus aliados políticos, en el bloque oficialista hay integrantes con la experiencia legislativa necesaria para encabezar el Senado, como el verdeecologista Jorge Carlos Ramírez Marín, actual vicepresidente del Senado, pero quien también fue presidente de la Cámara de Diputados cuando militaba en el PRI.

El senador Higinio Martínez ha sido uno de los que han alzado la mano para dirigir el Senado. Especial

Elecciones de gobernadores frenan los reacomodos legislativos

En la actualidad, las bancadas del oficialismo en el Senado están concentradas en el proceso interno para la elección de los coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades federativas donde se renovarán gobernadores, porque esos coordinadores son, de facto, los candidatos del oficialismo para las gubernaturas.

Una vez definidos los nombres de los candidatos de Morena, y cuántos de las 11 senadoras y seis senadores morenistas que solicitaron licencia regresan o se quedan, se harán los reacomodos en el interior del Senado. Esto se debe a que al menos ocho de ellos son presidentes de comisiones ordinarias del propio Senado y, de quedarse como candidatos a las gubernaturas de sus estados, dejarán acéfalas las presidencias de esas comisiones.

De acuerdo con el propio senador Ignacio Mier, ha informado a sus compañeros que todas las decisiones que deriven de todo el proceso político en el que participan senadores morenistas se definirán en su momento, ya con hechos concretos.

El monopolio guinda y la herencia de la "Gran Comisión"

Desde el 1 de septiembre del 2018 hasta el día de hoy, Morena ha sido la única fuerza política en presidir el Senado y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en un escenario similar al que tuvo el PRI durante 70 años en el Senado, cuando existió la Gran Comisión, encabezada siempre por el tricolor y cuando los presidentes del Senado eran sólo por algunos días.

Una vez que el PRI perdió la mayoría absoluta en el Senado, se decidió desaparecer la Gran Comisión y formar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, que es el máximo poder interno con base en las atribuciones que le confiere la Constitución, y la presidencia de la Jucopo.

En los hechos, sin embargo, la Junta de Coordinación Política se convirtió en el máximo poder, cuando la presidió durante 5.5 años Ricardo Monreal Ávila y ahora que en los últimos dos años la han encabezado Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier.

El historial de crisis internas por la presidencia

Desde septiembre de 2018 hasta ahora los morenistas que han presidido el Senado son Martí Batres, Mónica Fernández, Eduardo Ramírez, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Armenta, Ana Lilia Rivera, Gerardo Fernández y Laura Itzel Castillo.

En estos ocho años, Morena enfrentó dos crisis internas por la definición de quién presidía el Senado: