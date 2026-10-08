García Harfuch comparece a puerta cerrada en la Cámara de Diputados

“Secretario, para acá, para acá, queremos una foto con usted secretario. Queremos darle un beso”, le gritaban al llamado “Batman, o Pedro Infante de la política” empleadas administrativas, de resguardo y de limpieza de la Cámara de Diputados, que, con teléfono en mano buscaban guardar el momento de la llegada del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Este jueves el llamado “Pedro Infante de la política” comparece ante la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del Segundo informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para ofrecer información sobre los planes y estrategias en materia de seguridad.

El jefe policiaco llegó poco antes del mediodía e ingresó por la puerta uno de la Cámara Baja, donde ya lo esperaba el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Recibido entre gritos

En medio de los gritos con los que fue recibido, Harfuch dedicó sonrisas y posó para la foto; de inmediato ingresó a las instalaciones de la Jucopo, flanqueado por Ricardo Monreal.

La reunión de Omar García Harfuch con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, es puerta cerrada, como parte del acuerdo alcanzado entre los líderes de Morena, PAN, PRI, Partido Verde, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, “por la sensibilidad de los temas de seguridad nacional y la información confidencial de las estrategias que se deben mantener en sigilo”.

Así lo aseguró el presidente de la Jucopo, el 23 de septiembre, cuando se definió la agenda de comparecencias de los funcionarios federales.

García Harfuch se reúne en privado con los líderes de los seis grupos parlamentarios integrantes de la Jucopo

El ingreso del secretario estuvo resguardado por elementos de seguridad interna de San Lázaro, así como de la Guardia Nacional, acompañados de binomios caninos y de parte del equipo de protección del propio secretario, quién arribó en su camioneta Particular, presidida por una motocicleta negra, tripulada por dos oficiales de seguridad.

Se prevé que al final de la reunión, que podría prolongarse más de cinco horas, García Harfuch ofrecerá conferencia de prensa.

Como parte de la Glosa, el próximo 23 de noviembre, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, se reunirá con los integrantes de la Jucopo, también a puerta cerrada.