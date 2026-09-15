Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, quiere expropiar empresas

Como vergonzosas, retrogradas e ignorantes han sido calificadas las declaraciones del Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, en redes sociales y medios nacionales al afirmar que el país debe expropiar poco a poco, bienes nacionales que pudiesen estar en perjuicio para la sociedad.

Puso como ejemplo, que se pudieran expropiar a las navieras que pertenecen a privados siendo que ha estado en varios eventos de la naviera con discursos de apoyo hacia los dueños y socios de estas.

Otro ejemplo de expropiación fue el de los ferrocarriles en México, los cuales, confirmó, ya es una acción de expropiación del gobierno de la 4T en el país.

Que poco a poco volvieran los bancos a ser nacionales, volvieran, como lo estamos haciendo los ferrocarriles, a ser nacionales, que ya lo estamos logrando”

Lo anterior ha desatado miles de comentarios en las redes sociales, los cuales le recuerdan como le ha ido a México en el pasado con la expropiación de algunos bienes nacionales e inclusive, le han puesto como ejemplo la fallida expropiación de la “Exportadora de Sal” en su propio estado, la cual ha dejado de producir y comercializar miles de toneladas de sal que no han podido encontrar un mercado tan prospero como el que tenia cuando la paraestatal tenia con Mitsubishi.

Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, ha sido evaluado en varias casas encuestadoras como uno de los gobernadores con peor desempeño en su gestión, tan es así, que ha estado en el ultimo lugar del ranking nacional.