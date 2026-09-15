Kenia López cuestiona propuesta de nacionalizar bancos planteada por Víctor Castro

La declaración del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, “muestra la irresponsabilidad de quienes, desde el poder y frente a un micrófono, convierten ocurrencias ideológicas en amenazas económicas”, cuestionó la diputada federal Kenia López Rabadán.

La representante de Acción Nacional en San Lázaro dijo que hay dos visiones de país y que la de Morena, como lo demuestra el citado mandatario estatal, cree que el Estado debe ser dueño de todo.

La parlamentaria contrastó que la visión de su partido es que se debe respetar la ley, brindar seguridad y generar condiciones para la inversión y el empleo.

La declaración hecha por el gobernador es absolutamente irresponsable. Que hable de nacionalizar bancos es un mensaje muy peligroso para México y para lo que queremos ofrecer al mundo, porque genera incertidumbre sobre el patrimonio, la inversión y los empleos”, alertó López Rabadán.

“Además, ¿con qué resultados pretende Morena administrar la banca? Ahí están un tren que no alcanza los pasajeros prometidos; un aeropuerto que opera muy por debajo de las expectativas, y una aerolínea que continúa costándoles dinero a los mexicanos, así lo dice el proyecto de presupuesto enviado para 2027”, enumeró la panista.

Consideró la legisladora que esa entidad merece un gobierno responsable, con visión de futuro, que genere confianza y oportunidades. “No uno que ponga en riesgo su desarrollo”, comentó.