Morena y Verde eligen a Julieta Ramírez para Baja California; el PT irá con candidato propio

La senadora con licencia, Julieta Ramírez Padilla, será la candidata de Morena y Partido Verde a la gubernatura de Baja California, al ser designada coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para dicha entidad.

El nombramiento fue anunciado por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel; por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, así como por Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM.

El Partido del Trabajo (PT) no respaldó dicha nominación y en próximos días dará a conocer quién será su representante para los comicios del 6 de junio de 2027.

“Convoco a la unidad y a superar el proceso interno y estoy dispuesta a dialogar. Hago un llamado a la congruencia y al respeto de nuestros principios, llegamos para construir derechos para todos y llegamos por el pueblo y para servir al pueblo”, destacó en su discurso la futura candidata.

Citlalli Hernández le entregó el nombramiento que acredita a Julieta Ramírez Bedolla como abanderada de su movimiento.

La representante para Baja California confió en que Morena y PVEM podrán enfrentar a la Derecha y se comprometió a defender la soberanía nacional de la mano del pueblo.

“Yo no miento, no robo y nunca traicionaré el pueblo de Baja California”, dijo la senadora por Baja California al dar también el grito de “Viva México”.

Ramírez Padilla, de 31 años de edad, fue coordinadora de las juventudes de Morena y en 2016 participó en la organización de un debate entre candidatos a la alcaldía de Mexicali.

En 2018 se incorporó a Mujeres Morena en Mexicali. Un año después fue coordinadora de campaña juvenil. En el ámbito legislativo, Ramírez fue diputada federal de 2021 a 2024 durante la LXV Legislatura y actualmente es senadora de la República con licencia.