Entrega SEP nombramientos a integrantes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la entrega de nombramientos a las y los nuevos integrantes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), quienes fueron designados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para ejercer sus funciones durante un periodo de tres años con la posibilidad legal de ser reelectos por un ciclo adicional.

Este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene la facultad constitucional de impartir justicia administrativa y resolver controversias de naturaleza jurídico-deportiva de forma autónoma.

Durante el acto protocolario, el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, Delgado Carrillo recordó que la CAAD cuenta con plena jurisdicción para dictar acuerdos, laudos y resoluciones con total independencia de las autoridades gubernamentales.

Las nuevas designaciones para conformar el Pleno del organismo técnico recayeron en Ivonne Jiménez Madrid, quien asumirá la presidencia, así como en Karina Noemí Sánchez Morales, Faviola Canche Ay, José Antonio Vega Cruz y Ricardo Humberto Bastarrachea Basora en calidad de integrantes titulares.

Ante el nuevo cuerpo colegiado, el titular de la SEP exhortó a los funcionarios a desempeñar su responsabilidad con honestidad, profesionalismo y apego a la legalidad.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una estrecha coordinación con las distintas instituciones deportivas del país con el objetivo central de privilegiar el diálogo constructivo, prevenir conflictos internos y brindar certeza jurídica absoluta a los deportistas, entrenadores, directivos, asociaciones y organismos que integran el deporte nacional.