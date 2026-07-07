Beatriz Mojica afirma que la unidad de Morena prevalecerá en el proceso de Guerrero

En el marco del proceso interno de Morena para definir, entre 17 aspirantes, a la persona que encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga aseguró que la unidad del movimiento prevalecerá por encima de cualquier aspiración personal y sostuvo que la construcción de la paz en el estado solo será posible mediante la atención a las causas que originan la violencia.

En entrevista con la periodista Ivonne Melgar, en Imagen Radio, la aspirante afirmó que respetará el resultado de la encuesta que definirá la candidatura y confió en que será la ciudadanía quien tome la mejor decisión.

"Siempre se va a priorizar la unidad. De eso nadie debe tener ninguna duda porque, al final del día, lo que cuenta aquí es lo que diga la gente a través de una encuesta".

Agregó que "el pueblo de Guerrero es un pueblo bueno, sabio y justo" y reiteró que todos los participantes deberán respetar el resultado del proceso interno.

Mojica Morga destacó que su trayectoria política ha estado marcada por el contacto permanente con las comunidades guerrerenses, lo que, aseguró, le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de la entidad, al referirse a los recorridos que realiza como parte de las asambleas informativas de Morena.

"Yo he recorrido a ras de piso siempre nuestro pueblo y durante muchos años siempre hemos estado en la izquierda, siempre hemos hecho un trabajo muy cercano a la gente".

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la seguridad pública. La senadora con licencia consideró que Guerrero no debe ser definido por los problemas de violencia que enfrenta, por lo que urgió impulsar una estrategia integral que privilegie el desarrollo social.

"Guerrero no está destinado ni a la pobreza ni a la violencia; tenemos un pueblo bueno, generoso, valiente, trabajador y que va más allá de los hechos que suceden".

Explicó que, de obtener la confianza de la militancia y, posteriormente, de la ciudadanía, impulsará políticas enfocadas en la generación de oportunidades para jóvenes, el fortalecimiento de la educación y el combate a la pobreza como pilares de la construcción de la paz.

"Vamos justamente a trabajar mucho en los temas de paz, de construcción de paz, de atención a las causas, porque creo que ahí está la clave para mejorar las cosas".

Al abordar las raíces históricas de la violencia en Guerrero, Mojica expuso que durante décadas se privilegió la represión sobre la solución de los problemas sociales, lo que, dijo, generó rezagos que aún persisten.

"Guerrero es un estado en el que ocurrió la guerrilla, en los años 70, y en lugar de atender las causas que dieron origen a esa guerrilla de Lucio Cabañas, la respuesta del PRI fue la represión; fue la guerra sucia, fue la desaparición de miles de jóvenes y campesinos que se atrevían a levantar la voz".

Por ello, planteó que la recuperación de la paz debe sustentarse en la atención de las causas estructurales, el combate a la impunidad y una mayor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad e investigación.

Al referirse a las cualidades que ofrece frente al resto de los aspirantes, Mojica destacó su experiencia, conocimiento del territorio y sensibilidad social.

"La experiencia hay que ponerla al servicio de la gente", afirmó, al tiempo que subrayó que su proyecto busca fortalecer el humanismo mexicano y complementar las políticas federales con acciones específicas para Guerrero.

La aspirante concluyó que su visión del servicio público está inspirada en los principios de la Cuarta Transformación.

"El poder solo tiene sentido si se pone al servicio de la gente. No estamos aquí por cargos; estamos por encargos".