Ariadna Montiel contrasta resultados de la 4T con la administración panista

La dirigente nacional de Morena afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró reducir la pobreza, fortalecer los programas sociales y mejorar los salarios, mientras contrastó esos resultados con la administración de Felipe Calderón.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, presentó una comparativa entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, en la que destacó los resultados obtenidos durante la administración de la Cuarta Transformación y cuestionó las políticas implementadas durante el sexenio panista.

Durante su participación, Montiel sostuvo que López Obrador fue "un presidente con mucha popularidad" y aseguró que mantiene altos niveles de aprobación y reconocimiento ciudadano por los resultados alcanzados durante su gobierno.

"Andrés Manuel fue un presidente con mucha popularidad y lo sigue siendo; tiene niveles muy importantes de aprobación y de reconocimiento a su gobierno, así que estamos muy contentos por ello", expresó.

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En contraste, calificó a Felipe Calderón como un "presidente usurpador" y lo responsabilizó de haber impulsado una estrategia de seguridad que, afirmó, incrementó la violencia en el país.

Morena destaca reducción de la pobreza

Como parte de la comparación, Ariadna Montiel aseguró que durante el gobierno de López Obrador 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, mientras que durante la administración de Calderón 15.9 millones de personas se incorporaron a esa condición.

La dirigente morenista afirmó que, al cierre del sexenio de Calderón, en 2012, 61 millones de personas vivían en situación de pobreza patrimonial, situación que atribuyó al modelo económico neoliberal.

"Esa es una herencia del neoliberalismo del PRIAN que el presidente López Obrador combatió con mucha convicción, y por eso 'Por el bien de todos, primero los pobres' es el principio básico de nuestro movimiento", señaló.

Contrasta estrategia de seguridad

En materia de seguridad, Montiel defendió que el gobierno de López Obrador privilegió una política de atención a las causas de la violencia, mientras que acusó a Calderón de haber iniciado la llamada guerra contra el narcotráfico, estrategia que calificó como fallida.

Asimismo, recordó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la dirigente, mientras el gobierno de Calderón estuvo marcado por ese episodio, la administración de López Obrador impulsó la creación de la Guardia Nacional como un nuevo cuerpo de seguridad con presencia nacional.

Resalta aumento al salario mínimo y programas sociales

Otro de los puntos abordados por Ariadna Montiel fue la política salarial implementada por la Cuarta Transformación.

Indicó que durante el gobierno de López Obrador el salario mínimo registró incrementos históricos, a diferencia de lo ocurrido durante la administración de Felipe Calderón.

También destacó la creación del Banco del Bienestar, institución que, dijo, permitió que los recursos de los programas sociales llegaran directamente a los beneficiarios, al eliminar intermediarios y prácticas clientelares.

"El presidente creó el Banco del Bienestar y eso significa que los programas de bienestar se entregan de manera transparente y directa a las personas", afirmó.

Comparativa presentada por Ariadna Montiel

Durante su exposición, la presidenta nacional de Morena resumió las diferencias entre ambos gobiernos en los siguientes puntos: