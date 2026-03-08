En 8M, la SRE destaca avances en materia de igualdad sustantiva

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó los avances en materia de igualdad sustantiva como parte de la Política Exterior Feminista (PEF).

En materia de acciones afirmativas para que el Servicio Exterior Mexicano sea paritario, en el concurso de ingreso 2025 se revirtieron tendencias históricas y por primera vez una generación está conformada por dos terceras partes de mujeres y un tercio de hombres.

Los concursos de ascenso en curso buscan que las brechas de disparidad se vayan cerrando aún más.

Durante 2025 y lo que va de 2026, se agregaron nuevos cursos de formación en: igualdad sustantiva y política exterior feminista, cuidados y migraciones, y nuevas masculinidades, impartiendo más de 3 mil capacitaciones a personal de las distintas áreas.

La cancillería destacó que con el Compromiso de Tlatelolco, firmado durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se consolidó una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad de cuidados.

Mediante el Protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género fortalecimos las acciones del personal consular, garantizando el respeto de los derechos de las niñas y mujeres mexicanas en línea con la igualdad sustantiva como derecho constitucional”.

La Política Exterior Feminista de México se fortaleció a través de la cooperación internacional con proyectos de cooperación triangular con organismos internacionales como la CEPAL, ONU mujeres, el PNUD y acuerdos suscritos con Chile, Colombia, Francia y España; entre otros, resaltó.

