Conexión de más de 6 mil cámaras entre CDMX y Edomex fortalecerá combate al crimen: Partido Verde

El Partido Verde impulsa un proyecto para mejorar la coordinación entre las corporaciones policiales con el objetivo de evitar delitos.

Para lograr esto se propone utilizar los sistemas de videovigilancia de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que representa un avance para fortalecer la seguridad pública en ambas entidades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, entre la Ciudad de México y el Estado de México, se registran más de 23 mil 473 casos de violencia, una cifra que supera la tasa nacional de víctimas.

Esto refleja la importancia de mejorar las capacidades de prevención, investigación y respuesta de las autoridades.

El proyecto contempla la conexión de al menos seis mil 590 cámaras de seguridad distribuidas a lo largo de un corredor fronterizo de 200 kilómetros, que abarca 10 municipios mexiquenses y nueve alcaldías capitalinas.

A su vez, el Partido Verde recalca su compromiso para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, además subraya que la modernización de los sistemas de seguridad debe acompañarse de capacitación policial, mecanismos eficaces de coordinación y medidas que garanticen la protección de los datos personales.