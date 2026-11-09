Apertura del Puente Rizo de Oro en Chiapas beneficiará a 300 mil habitantes: SICT

Con el objetivo de mejorar la movilidad y el desarrollo social del sur de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la puesta en operación del Puente Rizo de Oro en el estado de Chiapas.

La obra, esperada por la población regional durante más de cinco décadas, pondrá fin al aislamiento geográfico de diversas comunidades al reducir los tiempos de traslado en hasta dos horas y media, beneficiando de manera directa a 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades.

Durante la presentación de la infraestructura, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, enfatizó que esta obra fortalecerá de manera estratégica la conexión entre la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y las poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, la Frailesca y la Sierra Mariscal.

Materializamos una convicción: la de mejorar las condiciones de vida de los que más lo requieren, los más alejados; política también es a quién incluimos y a quién dejamos fuera”, aseveró Esteva Medina, al subrayar que la estructura cierra un prolongado periodo de distancia y desigualdad en la entidad.

Puente Rizo de Oro en Chiapas Especial

Impacto en la movilidad y economía regional

Antes de la entrada en función del Rizo de Oro y del complementario Puente La Concordia, los habitantes de la zona debían recorrer la ruta estatal 230 en un trayecto de aproximadamente seis horas y media, viéndose obligados a cruzar la presa La Angostura mediante embarcaciones rústicas tipo chalana o panga.

Con la nueva vía de comunicación, el tiempo de recorrido se reduce a cuatro horas, ofreciendo un paso continuo y seguro. Asimismo, en el tramo entre Tuxtla Gutiérrez y Frontera Chimalapa —que anteriormente tomaba más de cinco horas por la ruta federal 190 y 190D— la conectividad experimenta una mejora sustancial.

El proyecto representó una inversión global de 2 mil 308 millones de pesos (mdp), de los cuales mil 86 mdp se ejecutaron durante la presente administración federal. A lo largo de sus más de dos años de edificación, la obra generó 5 mil 715 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local.

Puente Rizo de Oro en Chiapas Especial

Hito de la ingeniería mexicana

Desde la perspectiva técnica, el Puente Rizo de Oro sienta un precedente al convertirse en el primer puente de arco mixto de acero y concreto construido en México. La infraestructura abarca una longitud total de 2 kilómetros, de los cuales 408 metros corresponden estrictamente a la estructura central, albergando dos carriles de circulación con un gálibo de 40 metros.

El proceso constructivo implicó complejos desafíos de ingeniería, tales como la realización de 144 mil 449 metros cúbicos de cortes y excavaciones, 4 mil 248 metros de perforación para pilotes y el vaciado de 12 mil 836 metros cúbicos de concreto hidráulico.

Para el montaje del arco metálico pieza por pieza se instalaron dos torres provisionales de 93 metros de altura con cablevía, empleando 27 dovelas de acero con un peso de 2 mil 666 toneladas, además de 37 dovelas de superestructura (947 toneladas) y 32 péndolas instaladas por soldadores especializados.

La seguridad estructural del puente quedó garantizada tras las pruebas de carga estática y dinámica llevadas a cabo por especialistas del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Mexicano del Transporte (IMT).