La Cámara de Diputados ya espera la renuncia de Taddei al INE

En la Cámara de Diputados se prevé que después de las 13:30 horas llegue el oficio de renuncia definitiva al cargo de la presidencia del Consejo General del INE, tras ser señalada por presuntos malos manejos administrativos, irregularidades en contrataciones y una red de proveedores, así como por presunto conflicto de interés y corrupción.

Se espera que el documento ingrese a la Oficialía de Partes para ser turnado a la Mesa Directiva, presidida por Raúl Bolaños-Cacho, quien deberá informar sobre la recepción del documento, el cual podría subir al Pleno a fin de iniciar formalmente el proceso para elegir al sustituto de Taddei Zavala, quien este domingo anunció que hoy lunes presentaría su renuncia al cargo, ante las crecientes presiones de partidos de oposición y los señalamientos de actos de corrupción y conflicto de interés.

OPOSICIÓN DEMANDA PROCESO TRANSPARENTE

Ante la renuncia de Taddei Zavala al Instituto Nacional Electoral, partidos de oposición en la Cámara de Diputados demandaron un proceso “público, abierto, transparente e independiente”.

Elías Lixa, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, exigió garantizar un procedimiento transparente y la conformación de un Comité de Evaluación imparcial, a fin de evitar la imposición de intereses partidistas y del oficialismo en la elección de quien encabezará la autoridad electoral.

“La Cámara de Diputados no puede repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. No vamos a aceptar un Comité de Evaluación diseñado para favorecer intereses políticos ni una designación previamente decidida desde las oficinas del gobierno y Morena. México necesita una autoridad electoral independiente, no una presidencia subordinada al poder”, sostuvo el coordinador parlamentario.

Ello, al advertir que la designación de la nueva Presidencia representa una responsabilidad constitucional para la Cámara de Diputados, particularmente ante las investigaciones por posibles hechos de corrupción, irregularidades en contrataciones y conflictos de interés dentro del Instituto, que han generado cuestionamientos sobre su conducción y credibilidad.

Lixa reiteró que, durante el proceso en el que fue electa Taddei Zavala, Acción Nacional advirtió sobre los riesgos de permitir que intereses vinculados al partido en el gobierno influyeran en el instituto electoral.

“Hoy enfrenta una grave crisis de credibilidad por posibles malos manejos de recursos, además de verse influenciado por el aparato gubernamental”, dijo, por lo que consideró indispensable evitar que el nuevo proceso de designación reproduzca prácticas que comprometan la autonomía del INE.

En el mismo sentido se pronunció la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega.

En sus redes sociales, la legisladora yucateca señaló que el país “no necesita un INE al servicio del gobierno en turno. Necesitamos un INE al servicio de México”.

En un mensaje previo en su cuenta de X, Ortega Pacheco alertó que hace tres años Movimiento Ciudadano advirtió de la importancia de que la Cámara de Diputados “no renunciara a su responsabilidad de elegir a los mejores perfiles para integrar el INE”.

Y enfatizó que MC fue “la única bancada que denunció y votamos en contra de elegir por tómbola a los consejeros, entre ellos a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei”.