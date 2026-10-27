Senado mintió: en la PNT no se puede consultar la información que eliminó de su portal

A pesar que el Senado remite a la Plataforma Nacional de Transparencia a los ciudadanos interesados en conocer la forma en que gasta el dinero que recibe del erario federal, los datos históricos que borró de su página web, correspondientes al periodo 2014-2018 no aparecen en la Plataforma.

Para el 2014 la Plataforma responde que no tiene información y para el resto de los años remite a vínculos del propio portal del Senado que ya no se activan, como ocurre con el dinero que recibieron y gastaron los grupos parlamentarios, pues al buscar el ejercicio 2015 envía al periodo 2019-2022; o dice que no existe el hipervínculo, como ocurre con la información trimestral de los gastos por capítulo presupuestal.

Antecedente

Ayer, Excélsior reveló que a dos años de trabajo de la LXVI Legislatura, el Senado nunca actualizó la información pública del gastó de 10 mil 200 millones de pesos que recibió como presupuesto y, por el contrario, desapareció de su sitio web toda la información de transparencia presupuestal y administrativa que se hizo pública desde el año 2014 hasta septiembre del 2024; es decir, retiró información pública de 10 años continuos de transparencia.

A partir de la semana pasada, en el sitio web del Senado referente a la información administrativa, desaparecieron todos los reportes que existieron desde 2014 y aparece la leyenda: “con fundamento en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información administrativa relacionada con las Obligaciones de Transparencia contempladas en la ley señalada podrá consultarse en el siguiente vínculo www.plataformadetransparencia.org.mx ”

Y ofrece que si alguien quiere más información puede solicitarla vía transparencia.

Borró toda la información que comenzó a subirse desde que el PRI era mayoría en el Senado, con Emilio Gamboa Patrón como máximo responsable y que consiste en las nóminas completas, el dinero que le entregaba a los grupos parlamentarios, los rubros en que lo gastaban, los despidos y liquidaciones de los trabajadores, las licitaciones públicas, los curricula de sus empleados.

Ligas en el Senado

También las compras de servicios y mercancías por trimestre, el gasto mensual en salarios, materiales, servicios e inversiones, los viajes de los senadores, acompañados de facturas, en formatos directos del portal web del Senado, con ligas directas dentro del propio Senado, tal como lo obligaban las leyes General y Federal de transparencia y ahora la General de transparencia.

Si bien la Plataforma Nacional de Transparencia muestra información del Senado, lo hace de manera limitada y el acceso es más tardado que cuando la información se difundió en la página web del Senado.

Primero, se debe buscar la liga a la Consulta Pública. Luego, seleccionar el Senado, de entre las cientos de dependencias federales, estatales y municipales que tiene. Hay que especificar si se trata de información de la Federación y luego marcar el año que se busca.

Para lo que llama “información histórica”, Excélsior buscó todo lo relacionado con el año 2014, pero la Plataforma responde que no tiene información al respecto.

Al buscar el año 2015, en el listado de información supuestamente pública, está “Indicadores relacionados con temas de interés público”; al activarse dice que tiene 12 registros, pero en las casillas respectivas tiene la aclaración: “—sin información”.

Puede localizarse el título Informe Trimestral de Gastos, pero al activarse dice: “sin información” en todos los rubros que aparecen.

Si se buscan los resultados de las auditorías, puede abrirse la liga, pero se observa la leyenda: “sin información”.

Lo mismo ocurre para los años 2017 y 2018, que todavía contienen el rubro específico del gasto de los grupos parlamentarios, pero cuya liga, que remite al Senado, no muestra esos años, sino sólo una lista de cantidades de 2019 al 2022; para el 2019 ese rubro desaparece y no existe información de los informes trimestrales de gastos o de los Estados Financieros. Sólo aparece un listado con cifras que no especifica a qué se refiere.

En la información que se podía encontrar en el portal del Senado, los Estados Financieros eran documentos de hasta 100 páginas que especificaban cada cifra; los Estados Financieros estuvieron desde 2014 hasta el mes de septiembre del 2024; no se actualizaron y ahora desaparecieron del portal del Senado.