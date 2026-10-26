Desde hace 6 meses sabíamos de investigación contra Taddei por irregularidades: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, garantizó que la designación de quien sustituya a Guadalupe Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral se realizará bajo un procedimiento “constitucional, legal y transparente”, y aseguró que su partido no obstaculizará las investigaciones por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y posibles irregularidades relacionadas con la gestión de la consejera presidenta saliente.

Sin embargo, reconoció que su bancada y él mismo tenían conocimiento, desde hace varios meses, de que el Órgano Interno de Control del INE investigaba posibles irregularidades, así como de las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta ahora exista una resolución definitiva que determine responsabilidades.

“Yo sabía del OIC, del órgano interno de control. Y también sé que ha iniciado investigaciones, no ahora, desde hace seis meses, que no han concluido por el debido proceso y porque se da oportunidad a los señalados. Pero yo sabía por el OIC y la auditoría… ¿De qué sabían? De que había investigaciones y que está en proceso una serie de investigaciones por distintas irregularidades, conflicto de intereses, pero aún no ha concluido, tiene un plazo para desahogar pruebas, alegatos y luego viene la resolución del OIC”.

RELEVO EN CINCO SEMANAS

Sobre el procedimiento para elegir a la nueva presidencia del INE, Monreal adelantó que, una vez que ingrese el documento oficial de renuncia de Taddei y sea recibido por la presidencia de la Mesa Directiva, éste se turnará a la Junta de Coordinación Política para comenzar mañana martes las consultas con los grupos parlamentarios para definir los términos de la convocatoria, con la intención de someterla a consideración del Pleno el miércoles, en Sesión Ordinaria.

Explicó que, una vez aprobada, comenzarán a correr los plazos establecidos para la selección, proceso que podría concluir en cuatro o cinco semanas.

Para elegir al mejor perfil, Monreal aseguró que buscará acuerdos con todas las fuerzas políticas, incluidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo, para construir una ruta confiable y evitar que la designación se convierta en una decisión unilateral de la mayoría legislativa.

“Con todos he estado conversando para buscar una ruta lo más confiable posible, lo más segura, lo más pulcra desde el punto de vista constitucional y legal”, sostuvo.

La garantía para la ciudadanía, dijo, será que la persona elegida reúna las características que exige la Constitución: imparcialidad, profesionalismo, capacidad y certeza jurídica en la organización de los procesos electorales.

“Hay muchos mexicanos y mexicanas que reúnen esas características. Ahora la Cámara de Diputados tiene que hacer un gran esfuerzo para buscarlos de los que se inscriban y sacar el mejor mediante un gran acuerdo con todos”, señaló.

Monreal aseguró que para la elección del suplente en la Presidencia del INE “no se inventará nada”.

Además, enfatizó que seguirá el curso constitucional y legislativo y recalcó que, si no se alcanza la mayoría calificada requerida para el nombramiento, la Constitución contempla la insaculación como mecanismo para resolver la designación.

Incluso, dijo, si el procedimiento no se concreta en la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades constitucionales para intervenir en los términos previstos por la ley.

“No habrá ningún obstáculo, ni hay de parte nuestra ninguna situación que ponga en riesgo que se vaya a nombrar a la presidenta. No se vale inventar nada y no vamos a inventar nada; vamos a respetar escrupulosamente el marco constitucional y legal”, aseguró.

El también coordinador de Morena en San Lázaro se pronunció a favor de que una mujer sustituya a Taddei, aunque reconoció que existe una discusión jurídica y política sobre si la paridad obliga a mantener ese criterio en el relevo.

“Yo me inclino porque sea mujer la que sustituya a la mujer que está renunciando”, expresó.

Aclaró que la persona designada no iniciaría un nuevo periodo de nueve años, sino que concluiría el tiempo restante del mandato de la actual presidenta, conforme a la interpretación que expuso de las disposiciones constitucionales.

PIDE SACUDIDA EN EL INE

A pesar de que dijo que tiene confianza en los diez consejeros electorales que permanecen en el Consejo General, Ricardo Monreal reconoció que el órgano sí necesita una sacudida y consideró necesario revisar la permanencia de funcionarios que pudieran tener vínculos con proveedores cuestionados o con la propia presidenta saliente.

“Yo creo que es normal y correcto, incluso necesario, que haya una sacudida en el Instituto Nacional Electoral”, declaró.

Planteó que la nueva presidencia del organismo evalúe la idoneidad de los funcionarios y, cuando corresponda, solicite la renuncia de quienes no garanticen imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El objetivo, dijo, es que el servicio profesional electoral se conduzca sin parcialidades ni conflictos de interés y que las próximas elecciones se desarrollen con certeza.

Asimismo, insistió en que su partido no defenderá a Taddei, pero dijo que tampoco la condenará anticipadamente, y rechazó que corresponda a Morena realizar un juicio sumario contra la funcionaria, quien presentó su renuncia en medio de los señalamientos sobre presuntos actos irregulares en el organismo electoral.

“Morena no protege ningún acto de corrupción. Morena no protege ningún acto de deshonestidad. Morena no protege a nadie que haya incurrido en responsabilidad o irregularidades. Tampoco Morena condena a priori, ni prejuzga a ninguna persona”, afirmó.

Insistió en que la aún presidenta del órgano electoral tiene derecho a defenderse y a que las autoridades competentes acrediten, mediante pruebas y procedimientos legales, los señalamientos difundidos públicamente.

“Nosotros no actuamos de otra manera más que en razón de las circunstancias”, expresó, al justificar que Morena no haya salido públicamente en defensa de Taddei ante las acusaciones.

Precisó que las investigaciones deberán continuar en cuatro instancias: la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control del INE, la Unidad de Inteligencia Financiera y, en caso de que se presenten denuncias por posibles conductas delictivas, la Fiscalía General de la República.

“El que haya renunciado ella no la excluye de ninguna responsabilidad que surja de las investigaciones”, concluyó.