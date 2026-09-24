Azucena Cisneros inaugura dos Senderos Seguros en la La Agüita, en Ecatepec

Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec, inauguró los andadores Laureles y Flor de San Juan en la colonia La Agüita, ubicada en las zonas altas de la Sierra de Guadalupe. La intervención convirtió ambos accesos en Senderos Seguros gracias a la instalación de alumbrado público y la creación de murales artísticos, como parte de la rehabilitación integral del paisaje urbano en la región de San Andrés de la Cañada.

La Agüita es un asentamiento que surgió de forma irregular, donde sus habitantes han padecido décadas de marginación. A través de este proyecto, la administración local busca transformar el entorno comunitario y avanzar en la atención de servicios básicos como agua potable y drenaje.

Durante la entrega de las obras, la presidenta municipal resaltó el cambio en la zona:

“Vamos a recorrer este gran Sendero Seguro y es, por supuesto, una galería de arte urbano. Es muy bonito y me siento muy contenta por todos los niños y las niñas, que son los más felices de todo el color en las casas, en las calles, en las escaleras”.

Detalle de los andadores intervenidos:

Andador Laureles: Recuperación de una pendiente de 50 metros lineales mediante la pintura de fachadas, escaleras, colocación de luminarias y elaboración de cinco murales.

Andador Flor de San Juan: Intervención en 60 metros lineales realizada por la Dirección de Obras Públicas, con pintura en casas, escalinatas y la realización de seis murales.

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de vecinos y cerca de 100 muralistas. Habitantes de la localidad, como Edith Cruz Hernández y Cira López, expresaron que el alumbrado y el color trajeron seguridad y mejor cara a su calle, al tiempo que solicitaron mantener el seguimiento a la red de agua y drenaje.

La meta del gobierno municipal es pintar cerca de tres mil fachadas en San Andrés de la Cañada para transformar el paisaje gris en una galería a cielo abierto.