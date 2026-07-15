Pedro Haces presenta en la ONU propuestas para acelerar la Agenda 2030

El diputado federal mexicano, Pedro Haces Barba, presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una serie de propuestas clave para fortalecer el papel de los parlamentos en el cumplimiento de la Agenda 2030, durante el Foro Parlamentario de la Unión Interparlamentaria (UIP).

La participación del legislador se dio en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF 2026), el espacio más relevante de la ONU para evaluar los avances globales en materia de sostenibilidad.

Durante su intervención, el diputado subrayó que los grandes desafíos globales no pueden resolverse únicamente mediante acuerdos de carácter internacional, sino que requieren de congresos capaces de transformar dichos compromisos en leyes, presupuestos y mecanismos de seguimiento efectivos.

En este sentido, Haces Barba enfatizó que “los gobiernos negocian acuerdos internacionales; los parlamentos somos quienes los convertimos en leyes, presupuestos, derechos y mecanismos de supervisión”.

En el panel enfocado en "Ciudades y Comunidades Sostenibles", el legislador mexicano sostuvo que el desarrollo urbano debe medirse por la calidad de vida que ofrece a las personas y no por el crecimiento de su infraestructura, bajo la premisa de que “una ciudad moderna no es la que tiene los edificios más altos; es la que no deja a nadie atrás”.

Para alcanzar estos objetivos, planteó impulsar leyes con presupuestos suficientes, crear una Red Parlamentaria Internacional de Ciudades Sostenibles para compartir mejores prácticas legislativas e incorporar criterios de justicia social en proyectos financiados con recursos públicos.

Asimismo, en el diálogo sobre la Agenda 2030, propuso establecer mecanismos permanentes de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), realizar evaluaciones obligatorias del impacto presupuestal y comenzar a discutir el marco internacional que sucederá a la Agenda actual después de 2030.

El legislador concluyó señalando que “el futuro no se declara; el futuro se construye”, refrendando el compromiso de México con un parlamento activo y cercano a la ciudadanía.