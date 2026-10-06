Ante 20 mil mexiquenses, Delfina Gómez encabeza gira de rendición de cuentas en el Sur del EdoMéx

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, presentó avances del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y anunció nuevos proyectos para el sur y Sureste de la entidad.

Además, informó sobre la realización de 185 obras, así como acciones de rehabilitación y mantenimiento en más de mil 637 kilómetros de caminos de 38 municipios, esto con la finalidad de beneficiar a más de 3 millones de habitantes.

“Nunca más un gobierno distante e indiferente a los problemas de la gente; nunca más un gobierno ajeno e inalcanzable”, mencionó la gobernadora.

Asimismo, destacan las demás obras realizadas entre las que se encuentran la rehabilitación del Auditorio Municipal y la Casa de Cultura de Ixtapan del Oro; el Ramal a Ocuilan de la Autopista Lerma–Santiago Tianguistenco, que registra un avance de 30 por ciento y continuará como una de las obras para mejorar la conectividad de esta zona.

A esto se le suman las más de 86 mil mujeres de esta región que reciben el apoyo “Mujeres con Bienestar”, así como las más de 41 mil que son benefactoras de los Apoyos de Alimentación para el Bienestar.

Otro de los proyectos anunciados es la Universidad Agroalimentaria del Sur, en Coatepec Harinas, la cual pretende ampliar las opciones de educación superior.

En temas de salud se crearán siete Clínicas de Salud Bienestar Contigo: dos en Valle de Bravo y una en Villa de Allende, Villa Guerrero, Amatepec, Luvianos y Tlatlaya, donde se brindarán consultas médicas, atención dental y de optometría, y se darán medicamentos completamente gratuitos para mujeres de 18 a 64 años en situación de pobreza y con carencia de acceso a servicios de salud.

En educación se informó que más de 3 mil 800 personas concluyeron su alfabetización, además de entregar 203 mil paquetes de útiles escolares y más de 3 mil becas estatales.

En el apoyo al campo, aparte de la entrega de 225 tractores y 187 equipos agrícolas a productoras y productores de la región, se continuarán con los programas “Por el Rescate del Campo” y “Transformando el Campo”.

En materia económica, más de 3 mil 100 personas consiguieron empleo mediante la bolsa de trabajo y ferias laborales, principalmente en Tenango del Valle, Tenancingo y Tejupilco.

Para finalizar, Delfina Gómez, reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteró que el trabajo continuará en coordinación con el Gobierno de México y los ayuntamientos.

“No solamente venimos a dar esta rendición de resultados, sino también venimos a ratificar nuestro compromiso hacia todos ustedes, vecinos y vecinas mexiquenses. La confianza se debe honrar”, afirmó.

También estuvieron presentes representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado de México, así como presidentas y presidentes municipales.