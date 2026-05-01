“La nauroplasticidad sólo se produce en la infancia”

MITO

“La neuroplasticidad sólo se produce en la infancia”.

La neuroplasticidad o plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar, reorganizar y formar nuevas conexiones neuronales. Permite al sistema nervioso adaptarse a nuevas experiencias, aprendizajes, estimulación sensorial o recuperarse tras lesiones; sin embargo, hay quienes afirman que sólo se produce en la infancia.

CONSECUENCIA

Al pensar en las limitaciones del cerebro, con frecuencia se cree que un individuo no puede crear nuevas experiencias cuando el tiempo pasa y que los ancianos no tienen neuroplasticidad, se pierde una enorme oportunidad para recuperar a quienes han sufrido daño cerebral.

Esto es de la mayor importancia en el cuidado de la salud mental de los individuos ancianos que hayan tenido una lesión o un trauma cerebral: porque si el cerebro no es estimulado adecuadamente, el paciente perderá la oportunidad de crear nuevas experiencias gracias a la neuroplasticidad.

Más de 3,000 millones de personas en el mundo viven con afecciones neurológicas, siendo el Daño Cerebral Adquirido (DCA) una causa principal de discapacidad, con más de 435,400 personas afectadas en España y aproximadamente 170,000 nuevos casos anuales en México; esto significa que hay un amplio campo por recorrer.

REALIDAD

La neuroplasticidad funciona a través de las sinapsis, las neuronas modifican la forma en que se comunican, fortaleciendo redes existentes o creando nuevas en respuesta al entorno y comportamiento.

Estudios científicos han demostrado que la neuroplasticidad no está limitada a la infancia, aunque es más pronunciada durante esa etapa de la vida. En la infancia, el cerebro está en pleno desarrollo y es extremadamente receptivo a nuevas experiencias y aprendizajes, lo que facilita cambios rápidos y significativos en la estructura y función neuronal.

Sin embargo, investigaciones han mostrado que el cerebro adulto también mantiene una capacidad significativa para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias.

Por ejemplo, estudios en adultos que aprenden nuevas habilidades, como tocar un instrumento musical o aprender un nuevo idioma, han demostrado cambios estructurales en áreas específicas del cerebro relacionadas con esas habilidades

El daño cerebral, aunque a menudo irreversible en sus tejidos destruidos, no significa la ausencia total de recuperación funcional.

A través de la neuroplasticidad, el cerebro puede reorganizarse y compensar funciones dañadas, especialmente con rehabilitación temprana.

La neuroplasticidad se mantiene durante toda la vida, permitiendo el reaprendizaje funcional, aunque es más intensa durante el desarrollo temprano.

Si usted o alguien conocido tiene algún problema de concentración, memoria, etcétera, es conveniente que acuda a un neurólogo o un geriatra para atender adecuadamente esta situación.