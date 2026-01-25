La vida de los hombres con poder habla de la creciente ola de triunfos de todo tipo, lo que hace que el individuo se crea omnipotente, y esa hubris o arrogancia le hacen perder la noción de la realidad y puede desembocar en el fracaso más estrepitoso. Lo que hemos aprendido de tipos como Iván El Terrible, Stalin, Hitler, Mussolini, Porfirio Díaz o Ignacio López de Santa Ana nos recuerda su ascenso en el poder, pero luego, como dice el refrán: “Les llega la lumbre a los aparejos”, pierden presencia y quedan como triste ejemplo de liderazgo equivocado.

Lo vimos hace unas semanas, a pesar de sus discursos de odio, mientras Nicolás Maduro gritaba a los cuatro vientos: “¡Vengan por mí, aquí los espero!”, en una maniobra impecable de los norteamericanos se terminó su vida pública; cuando “le llegó la lumbre a los aparejos” no pudo hacer nada y ya descansa en una cárcel de donde nunca saldrá vivo. Su caída nos recuerda otras similares, la de Batista en Cuba y Pinochet en Chile.

Y comenzamos el año haciendo un recuento de lo que han hecho dos presidentes: uno, reelecto para otros cuatro años, y la otra, Presidenta, sin posibilidad de reelegirse por aquello de “Sufragio efectivo, no reelección”.

Donald Trump es el típico “abusón” de la escuela, que hace trampa en los exámenes y hace fraudes siempre que puede; agresor, inmoral y “boca floja”, logró de mil maneras, no siempre legales, crear una fortuna y creer que puede dirigir al país; cuando perdió la elección dio al mundo un ejemplo de mendacidad, asaltando El Capitolio sin lograrlo. Años después, ganó la presidencia y quiere dominar al mundo.

Lo que ha intentado Trump, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, muestra su locura y su ignorancia. Agrede todos los días a los países con aranceles, los amenaza con intervenciones monetarias, amenaza a México con invadirlo para atrapar a los narcos, y como no tiene nada que hacer, piensa en comprar Groenlandia.

Pero todo esto hace que los analistas expresen una y otra vez su preocupación de que más pronto que tarde, “le llegue la lumbre a los aparejos”, porque millones de estadunidenses no lo toleran, hay cada día más manifestaciones en su contra, aun en las Cámaras; muchos políticos, analistas e investigadores internacionales hablan en contra de sus fantasías y lo desprecian. No será raro que su fin esté más cerca de lo que imagina.

Y del otro lado del Bravo, la señora Presidenta cumple un año sin cumplir nada, casi supera a su antecesor en mentiras, algunas de las cuales son tan desaforadas que mueven a risa.

Claudia Sheinbaum se cree protegida por el que se fue, sin darse cuenta que entre los individuos que están en peligro por sus errores, equívocos, y sobre todo su corrupción, aquel señor puede ser el primero en caer.

Su triste afán de proteger a los cárteles de todos conocidos, a los narcos, a los funcionarios —algunos cercanísimos a ella, cuyos nombres todos conocemos—, hace que su gobierno sea un narcogobierno, y que México sea ya un narcoestado.

Pero todo se junta: el fracaso en la economía, en la educación, en la salud, en relaciones internacionales no puede seguir indefinidamente; en los próximos meses, “la lumbre le llegará a los aparejos”, y entonces veremos hechos otrora impensables.

Debemos estar atentos, porque México no es propiedad de Morena, México es de todos los mexicanos y lo rescataremos cuando a los funcionarios actuales “les llegue la lumbre a los aparejos”, y devolvamos al país la grandeza que merece.