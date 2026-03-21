Edipo, la esfinge y tú

Mi querido viejo: una de las cualidades que siempre he admirado de los queridos viejos está no sólo en el placer de recordar los momentos felices que todos han vivido, sino también la costumbre de leer, leer novelas, leer historia, leer política, porque así nuestras celulitas grises del cerebro seguirán vivas y contentas, y disfrutaremos cada día de nuestra vida.

Y quiero comentar algo que leí, la historia de Edipo, héroe de mil batallas, emprendedor y siempre optimista; entre sus muchas aventuras, quiso desafiar a la terrible Esfinge, con la cual un encuentro podría ser mortal, porque la Esfinge hacía preguntas, y si quien tenía que contestar se equivocaba, era asesinado de inmediato.

A nuestro Edipo le interesaba mucho la historia de la Esfinge, y estaba tan seguro de poder adivinar el acertijo que se marchó inmediatamente al encuentro del monstruo. Caminó atrevidamente por el camino hasta que lo paró la Esfinge, que le dijo que respondiera el acertijo si deseaba seguir vivo: “¿Qué criatura camina sobre cuatro pies por la mañana, sobre dos por la tarde, y sobre tres por la noche?”.

Tras un momento pensando profundamente, Edipo respondió que esa criatura era el hombre, pues en la mañana de la vida, cuando es bebé, gatea con las manos y las piernas; por la tarde, cuando es adulto, camina erguido; y por la noche, en la vejez, se apoya en un bastón.

¿Qué te parece, querido viejo?, ya desde aquellas épocas, los hombres sabios cumplían el sabio consejo de la Esfinge y, gracias a eso, desde siempre un buen bastón es un seguro de salud para nosotros los viejos.

¿Por qué decimos esto? porque las caídas se posicionan como una de las causas principales de muerte accidental en la vejez en México.

La incidencia es aún mayor en centros gerontológicos o de estancia permanente, alcanzando 40%, mientras que en hospitalizados es de 20 por ciento. Las caídas se posicionan como una de las causas principales de muerte accidental en la vejez en México.

En Estados Unidos, anualmente más de 14 millones de adultos mayores de 65 años informan de caídas, lo que representa un total de aproximadamente 36 millones de caídas

Por esto, querido viejo, te aconsejo que si tienes ya los años suficientes, compres un buen bastón y aprendas a usarlo, porque puede prevenir un accidente, si al caminar te tropiezas o encuentras un obstáculo al subir escaleras

La Esfinge tenía razón, hazle caso querido viejo.