Entre errores, mentiras y realities: el circo no para

CHACÓN: ESTRATEGIA FALLIDA TRAS ESTRATEGIA FALLIDA

Lo he dicho una y otra vez y hoy lo sostengo con más fuerza: la asesoría de Marco Chacón ha sido un auténtico desastre para los procesos legales de Maribel Guardia.

No hay otra forma de describirlo.

El ejemplo más reciente es simplemente vergonzoso. Sale Maribel a declarar públicamente que renuncia a la patria potestad de su nieto José Julián. Lo dice, lo afirma, lo suelta como si fuera una decisión firme… y a la hora de la verdad, no lo ratifica ante la autoridad.

¿Resultado?

Un acto sin valor jurídico. Un anuncio mediático sin sustento legal. Un movimiento que no sirve para absolutamente nada. Conclusión clara: no ha renunciado a nada y la batalla sigue.

¿Entonces para qué hacer ese anuncio? ¿Quién le aconseja dar ese tipo de pasos sin pies ni cabeza?

La respuesta parece evidente.

Y si a eso le sumamos lo que ha señalado Antonio Lozano Gracia, asesor legal de Imelda Garza Tuñón, el panorama se vuelve todavía más delicado: un presunto testamento falsificado.

Sí, así como lo lee.

Y según las versiones, todos los caminos apuntan al abogado contratado por el propio Chacón.

Esto ya no es un simple error de estrategia… esto podría escalar a algo mucho más serio.

Porque cuando en un juicio empiezan a aparecer documentos dudosos, la credibilidad se desploma. Y cuando se pierde la credibilidad, se pierde el caso.

Así de sencillo.

DEMANDA SIN SUSTENTO… Y SIN CÉDULA

Y ya que hablamos de errores, déjeme contarle algo que me involucra directamente.

Un servidor está demandado por daño moral por el mismo entorno.

¿El problema?

Que el sustento jurídico es, por decir lo menos, endeble.

Porque resulta que quien promueve o asesora ni siquiera tiene registrada una cédula profesional ante tribunales en México.

Gravísimo.

Pero hay más.

Me entero que esta persona, además de no contar con la debida acreditación, es funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México.

¿En serio?

¿Así se están llevando los asuntos legales?

Esto no sólo es lamentable… es profundamente preocupante.

Porque estamos hablando de procesos judiciales reales, de derechos, de un menor de edad… y todo parece manejado con una ligereza alarmante.

LOS HERMANOS CUEVAS: UNA GUERRA SIN FINAL

Y mientras unos hacen malabares legales, otros simplemente no logran detener una guerra familiar que da tristeza.

El pleito entre Aída Cuevas y Carlos Cuevas ya raya en lo absurdo.

Ella asegura que él debe pagar 25 millones de pesos por daño moral.

Él responde que no sabe de qué le hablan, que no ha sido notificado de absolutamente nada.

Entonces, aquí hay dos opciones:

O alguien no está enterado…

O alguien está mintiendo.

No hay más.

Pero más allá del dinero, lo verdaderamente doloroso es ver a dos hermanos, los únicos que quedan, destruyéndose públicamente.

Y se lo digo sin rodeos: la vida no les va a alcanzar para reconciliarse si siguen por este camino.

LA “LEY ANTIMAYER”: CUANDO EL RIDÍCULO SE VUELVE POLÍTICA

Lo que me cuentan desde los pasillos de la política es de no creerse.

En Morena ya están considerando lo que muchos llaman la “Ley AntiMayer”.

¿De qué se trata?

De evitar que los diputados pidan licencia para irse a hacer el ridículo a realities.

Sí, así como lo escucha.

Y es que lo de Sergio Mayer ya cruzó todas las líneas.

Porque una cosa es el espectáculo… y otra muy distinta es convertir el cargo público en plataforma de entretenimiento.

El problema es que esto ya no es un tema de farándula, es un tema de respeto institucional.

Y por si fuera poco, en una reciente entrevista, Mayer no pudo ni siquiera aclarar dónde estudió una supuesta maestría.

Yo le pregunto a usted, lector de Excélsior:

¿Usted no recuerda dónde estudió la primaria?

¿La secundaria?

¿La universidad?

¿O será que hay títulos que aparecen… pero nadie sabe de dónde?

Ahí se las dejo.

GABY RAMÍREZ: SONRISA FUERTE, HISTORIA DURA

Este sábado a las 8 de la noche, en Imagen Televisión, en El minuto que cambió mi destino sin censura, tendremos una conversación que vale la pena.

La protagonista: Gaby Ramírez.

Muchos la conocen por su sonrisa, su simpatía, su energía… pero pocos conocen lo que ha vivido.

Una historia de lucha constante.

De puertas cerradas.

De despidos por teléfono.

Y también de desilusiones amorosas.

Ella misma lo cuenta: se enamoró del futbolista Alan Pulido, y según su versión, él le fue infiel… no con una, sino con varias mujeres, incluso amigas cercanas.

Así de fuerte.

Una entrevista honesta, sin maquillaje, sin filtro.

De ésas que duelen… pero también liberan.

La cita es este sábado. No se la pierda.

EL POTRO: DE REALITY A PROTAGÓNICO

Hay historias que sí vale la pena aplaudir.

Y la de Luis El Potro Caballero es una de ellas.

Porque pasó de los realities al teatro musical… y no a cualquiera.

Hoy es el protagonista titular de El Fantasma de la Ópera en el Teatro de los Insurgentes.

Un sueño que parecía lejano y que hoy es una realidad.

Empezó los miércoles… y ahora se queda al frente.

Eso habla de disciplina, de trabajo, de evolución.

Bien por él.

LA MANSIÓN VIP: EL VERDADERO NEGOCIO SON LOS DESCONOCIDOS

Tengo que decirlo aunque a muchos no les guste.

El éxito de La Mansión VIP no está en figuras como Niurka o Alfredo Adame.

Ellos son apenas el adorno.

La verdadera sorpresa son los jóvenes influencers que, honestamente, muchos no conocíamos.

Pero están arrasando.

41 millones en su primer día.

Transmisiones con 600 mil, 800 mil, hasta un millón de espectadores simultáneos.

Esto ya no es televisión tradicional.

Esto es otro monstruo.

Y quien no lo entienda… se va a quedar atrás.

COQUE MUÑIZ: 70 LUNARIOS Y CONTANDO

En medio de tanto escándalo, también hay espacio para reconocer la constancia.

El próximo 25 de abril, Jorge Coque Muñiz llegará a su Lunario número 70.

Setenta.

No es casualidad.

Es disciplina, es trayectoria, es respeto por el público.

Coque es de esos artistas que no necesitan escándalo para llenar.

Le basta su voz, su carisma y su historia.

Felicidades.

CIERRE: ENTRE EL CAOS Y LA REALIDAD

Así está el panorama:

Juicios mal llevados.

Demandas sin sustento.

Políticos haciendo casting.

Familias rotas.

Y realities dominando la conversación.

Pero también hay talento, esfuerzo y carreras que se construyen con trabajo real.

La diferencia está clarísima.

Unos hacen ruido…

Y otros hacen historia.