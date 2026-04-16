Vaishali, Rameshbabu será la retadora de Ju, Wenjun

La gran maestra india Vaishali, Rameshbabu, de 24 años de edad, vence a la rusa Kateryna Lagno en la última ronda del Torneo de Candidatos y se convierte en la desafiante oficial de la monarca mundial la china Ju, Wenjun, imbatible en el trono en los últimos 7 años. Con su victoria y las tablas entre Divya Deshmukh, de India, y la kazaja Bibisara Assaubayeva, que disputaba la partida con los mismos puntos que Vaishali, en el liderazgo, se disolvieron las posibilidades aritméticas de un empate global. Vaishali disputará la corona mundial a Ju, Wenjún a fin de año.

El uzbeko Javokhir Sindárov concluyó su actuación con un empate ante el chino Wei, Yi y estableció con 10 el mayor puntaje que se haya alcanzado en la historia de los Torneos de Candidatos. En la última ronda resalta la destreza magistral de Giri y Caruana que doblegan a Bluebaum y Esipenko.

Los resultados que arroja el TdeC con el triunfo de Sindárov y Vaishali, así como la posesión de las coronas mundiales en las sienes del indio Dommaraju Gukesh y de la china Ju, Wenjún, cubre con la neblina del pretérito el dominio que ejerció Europa durante décadas en el ajedrez mundial.

Clasificación final del Torneo de Candidatos, celebrado del 28 de marzo al 16 de abril en Pegeia, puerto de Pafos, isla de Chipre. 1) Javokhir Sindáorv, Uzbekistán, 10 puntos reales de 14 posibles (+6, =8, -0); 2) Anish Giri, Países Bajos, 8 ½ (+4, =9, -1); 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 7 ½ (+4, =7, -3); 4) Wei, Yi, R. China, 7 (+2, =10, -2); 5) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 6 ½ (+1, =11, -2); 6) Matthias Bluebaum, Alemania 6 (-0, =12, -2); 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 6 (+1, =10), -3); 8) Andrey Esipeko, Rusia, (-0, =9, -5).

Se jugaron 56 partidas, con 18 victorias, diez con blancas y ocho con las piezas negras, cuatro con la conducción de ellas por Sindárov, y 38 empates.

Resultados ronda 14, última: 1) Sindárov ½ Wei, Yi; 2) Bluebaum 0-1 Giri; 3) Esipenko 0-1 Caruana; 4) Praggna ½ Nakamura.

Mujeres. Clasificación final: 1) Vaishali, Rameshbabu, India, 8 ½ (+5 =7, -2); 2) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 8 (+4, =8, -2); 3) Zhu, Jiner, China, 7 ½ (+5, =5, -4); 4) Aleksander Goryachkina, Rusia, 7 ½ (+3, =9, -2); 5) Anna Muzaychuk, Ucrania, 7 (+2, =10, -2); 6) Kateryna Lagno, Rusia, 6 ½ (+4, =5, -5); 7) Divya, Deshmukh, India, 5 ½ (+2, =7, -5); 8) Tan Zhongyi, China, 5 ½ (+1, =9, -4)-

Resultados R-14, última: 1) Vaishali 1-0 Lagno; 2) Deshmukh ½ Assaubayeva; 3) Muzychuk ½ Jiner; 4) Goryachkina 1-0 Tan Zhongyi.

Blancas: Matthias Bluebaum, Alemania, 2,698.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,753.

Defensa Ragozin, D38.

R–14, TdeC, Pafos, Chipre, 15–04-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Un movimiento que elude la defensa Nimzo-India. 3...d5 4.Cc3 Ab4 Las negras presionan con su piezas las casillas blancas, esencialmente e4. 5.Da4+ Es más común desarrollar el Ag5 con la idea de formar la sólida estructura con e3. Con el último lance se activa el AR. El ataque a la pieza activa evita que las negras desplieguen dinamismo mediante c5 que contiene el germen de desarrollar la Ta por c8. 5...Cc6 6.e3 0–0 7.Ad2 dxc4 8.Axc4 Ad6= Al proteger las blancas la clavada y que pueden hostigar al Ab4 con a3, ganando las blancas espacio, Giri busca un mejor camino para su A. 9.Cg5=+, una idea dinámica, ofensiva, audaz que podría funcionar acaso ante otro adversario pero ante el conocimiento y clase de Giri. 9...a6 10.Dc2 h6 11.h4 Con el perfil de un ataque temático. 11...Te8 Si 11...hxg5 12.hxg5 Cb4 13.Db1 Ch5 14.Txh5 g6 15.Ce4 Rg7 (15...gxh5? 16.Cf6+ Y las blancas ganarían la dama o darían mate) 16.Th3+-. 12.a3 b5 13.Aa2 El Aa2 mantiene sus Rayos X sobre el monarca negro. 13...Ab7= Las últimas jugadas de Giri son las indicadas por los módulos de cálculo. 14.0–0–0?–+ b4 15.d5 Cd4! [15...exd5 16.Cxd5 hxg5 17.hxg5 Cxd5 18.Axd5 Dxg5 19.Axc6 Axc6 20.Dxc6 bxa3 21.b3–+] 16.exd4 bxc3 17.dxe6 cxd2+ 18.Dxd2 fxe6–+ 19.Cxe6 En la alucinación o inercia del ataque, las blancas que han perdido pieza echan toda la carne al asador, más por emoción que por cálculo; como una ofensiva kamikaze... 19...Dc8! Giri responde con la exactitud del engine 20.Da5 Ad5 21.Axd5 Cxd5 22.Cxg7 Rxg7 El rey está sin su coraza defensiva pero las blancas no disponen de líneas de ataque. 23.Dxd5 De6 24.Dxe6 Txe6 25.g3 En una valoración material simple hay aparente equilibrio (16 contra 16 ½ unidades de peón) pero el poder de las piezas pesadas y el A y los peones blancos en el color del alfil no compensan. 25...Tf8 26.Td2 Tef6 27.Tf1 Tf3 [27...Axg3?? el hambre pantagruélica tendría un castigo inmediato y las negras perderían la partida. 28.Tg1 Rf7 29.fxg3 y el final lo ganarían las blancas.] 28.Rd1 Txg3 0-1, blancas abandonan. Giri concluye su actuación con la reafirmación del segundo lugar general.