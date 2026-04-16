EN EL TEMA

Señor La Mont, ¿cuáles son los temas, textos y asuntos que no se deben tener en los aparatos cuando pasamos por los agentes de inmigración en otros países (y en especial aquí al norte)?

R. Con gusto le comparto esta lista de lo que conviene borrar o archivar y guardar.

• Amenazas, insultos, violencia o lenguaje agresivo.

• Contenido ligado a actividades ilegales, drogas o fraude.

• Publicaciones que contradigan el motivo declarado del viaje.

• Información falsa o exagerada sobre empleo, estudios, residencia o estado civil.

• Comentarios hostiles, discriminatorios o extremistas.

• Fotos o textos que sugieran intención de quedarse más tiempo del permitido.

• Contenido muy antiguo que ya no refleja tu situación actual y pueda confundir.

Qué no borrar impulsivamente:

• Mensajes normales de familia, trabajo, viajes o vida cotidiana.

• Contenido inocuo que muestre actividad normal.

• Publicaciones que expliquen de forma legítima tu profesión, estudios o intereses.

• Fotos o comentarios sin riesgo de interpretarse mal.

Cuándo revisar:

• Antes de pedir la cita para la visa.

• Antes de llenar formularios.

• Antes de la entrevista consular.

• Antes de viajar (avión o tierra).

• Antes de responder en aduana e inmigración.

Regla práctica: si una publicación puede hacer pensar: “Esto no coincide con lo que dice”, revísala o archívala. Si muestra vida normal y honesta, déjala.

LAVADO EN SECO

En realidad, señor La Mont, ¿cómo funciona eso del lavado en seco?

R. Le comparto que, aunque hablamos de “lavado en seco”, el proceso no es seco en absoluto.

La ropa sí se moja, sólo que no con agua, sino con un solvente especial —tradicionalmente percloroetileno, aunque muchas tintorerías modernas usan alternativas más suaves y menos tóxicas.

Primero, el personal revisa bolsillos, manchas y etiquetas para saber qué tratamiento aguanta cada prenda. Luego, la ropa entra en una máquina que parece una lavadora industrial, pero funciona como un circuito cerrado: el solvente circula, disuelve grasas y suciedad, y se filtra para reutilizarse.

Las manchas difíciles se tratan a mano con técnicas de “desmanchado”: vapor, cepillos suaves, productos específicos si la mancha es de aceite, vino, tinta o proteína. Es casi un oficio artesanal.

Después del lavado, la prenda pasa por secado con aire tibio, planchado profesional y, si hace falta, reformado: vapor y presión para devolverle su caída original.

Por eso, un saco sale mejor de la tintorería que de cualquier plancha casera. El proceso es química, técnica y un poco de artesanía para que la ropa vuelva a parecer nueva.