Comparando virtuosos

Observamos detenidamente un excelente video del MLB Network donde Brian Kenny, junto a Dan O’Dowd, llevan una comparación entre dos peloteros con historias distintas, cada una en ruta —muy posiblemente— al “Olimpo del beisbol”.

Una carrera grande la de ambos peloterazos, aunque los números en este deporte se convierten en historias y existe el pesar relativo a que ambos se han quedado con las ganas de salir victoriosos en una Serie Mundial y, por igual, ambos han sido finalistas (y no campeones) en el Clásico Mundial de Beisbol.

Hablar de ellos es de un tremendo nivel de pelota, simplemente los dos peloterazos podemos decir que han hecho una excelencia en su posición, con el primero en el jardín de en medio y “El Juez” desde ese nada facilito rincón del prado de la derecha.

Este autor disfruta muchísimo las actuaciones de ambos, pues Trout lleva una trayectoria la cual comenzó con 40 juegos en el 2011 para su equipo de toda la vida: los Angelinos californianos; mientras el gigantón de 2.01 metros de estatura con sonrisa de chamaco también siempre ha sido jugador de los tremendos Yankees de Nueva York, desde un 2016 donde arreó sus primeros cuatro estacazos en 27 encuentros. Tuvo una temporada (la 2024) recortada a 29 juegos por una operación, pero Mike Trout está comenzando este actual largo caminar del ’26 con un muy decente ritmo de 13 producidas y 14 anotadas, siendo su temporada número 16 en el máximo nivel del beisbol.

Mientras el explosivo Aaron Judge ya acumula seis vuelacercas en su comienzo movidito de este calendario, significando su temporada ya 11 en Las Mayores.

El indicador del WAR (valor sobre reemplazo) para ambos nos muestra la importancia de cada uno: Trout ya acumula un intenso 88.5 al momento y Judge muestra un potente 63.2, siendo ésa la razón por la cual contrastamos la cantidad de temporadas en líneas recientes.

Hay un tema (no queremos llamarle “mancha”) en la carrera de Mike Trout, pues en 2014 el entonces comisionado Bud Selig lo comparaba con Mickey Mantle —vaya cosa— y quería hacerlo “la cara del beisbol”, pero este rubio de New Jersey respondió así: “gracias Don Commish, pero la verdad es que yo sólo quiero dedicarme a jugar beisbol”; altamente comentado en ese entonces, el beisbol siempre está necesitando ídolos de la chamacada y, pues, el “Sr Trucha” no quiso entrarle a los flashazos.

Hoy, lo que son las cosas, vemos al mismo Judge ser la cara más visible (a sus ya 33 años) junto a un Shohei Ohtani acercándose a sus 32 abriles.

Por ahí vemos a Bobby Witt Jr, a Fernando Tatis Jr (27 a.) como unos MUY populares o este par de chamacos McLean y McGoglin con mucho hype, de verdad se necesita que estén a la altura de las expectativas, porque ahí sí tenía razón Mr. Selig: la pelota necesita idolazos.