Vinculan a proceso a tres integrantes de "Los Zúñiga" en Veracruz

Un juez de control inició un proceso penal contra Genaro Zúñiga Alvarado, Josefina Hernández Ramírez y Yessica Zúñiga Alvarado, integrantes de la organización criminal denominada "Los Zúñiga", por diversos delitos.

De acuerdo con la investigación encabezada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz, los tres imputados estarían relacionados con actividades de una organización delictiva que opera en distintos puntos de la entidad.

La autoridad judicial determinó imponerles prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Genaro Zúñiga Alvarado, Josefina Hernández Ramírez y Yessica Zúñiga Alvarado fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuando circulaban sobre la autopista Córdoba-La Tinaja, a la altura del municipio de Carrillo Puerto.

La captura ocurrió durante un despliegue interinstitucional implementado para combatir el robo al autotransporte en carreteras y vías de jurisdicción federal. Tras la intervención, los agentes elaboraron el Informe Policial Homologado y pusieron a los detenidos a disposición de la representación de la FGR en Veracruz.

Durante la acción, las fuerzas de seguridad aseguraron un kilo 978 gramos de clorhidrato de metanfetamina distribuido en cuatro bolsas de plástico.

También fueron decomisadas dos armas de fuego, dos cargadores, 12 cartuchos útiles y dos vehículos que quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.

Los tres imputados permanecerán bajo la medida cautelar decretada por el juez en tanto la FGR integra nuevos elementos a la carpeta de investigación y se determina su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso penal.