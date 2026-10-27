Zoé Robledo presenta plan para mejorar la atención médica y las condiciones laborales del IMSS

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó una propuesta que busca mejorar la atención médica y las condiciones laborales. Además, mencionó que el plan de 12 acciones se implementará en un plazo de 120 días.

El director general del seguro social subrayó que se invertirán 11 mil 745 millones de pesos en dichas acciones.

También indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se retomó el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para incrementar el aumento salarial de 6.8 a 8 por ciento. Asimismo, el incremento fue aprobado por el H. Consejo Técnico del IMSS.

Zoé Robledo, dio a conocer que el aumento beneficia a 504 mil trabajadores activos.

Destacó que la estrategia surgió del diálogo directo con el personal, piso por piso, en cada hospital. Especial

“Es un esfuerzo importante que estamos seguros seguirá contribuyendo al poder adquisitivo de nuestras trabajadoras y trabajadores”, puntualizó.

Por otro lado, detalló que dentro del personal que se beneficiara también se incluye a personal de limpieza, personal de higiene, enfermeros y mil 439 médicos y 673 camilleros. Asimismo, informó que se contratarán con 2 mil 500 médicos especialistas. Este incremento se realiza con el propósito de fortalecer la atención hospitalaria y los servicios a los derechohabientes

El director general del IMSS también anunció la compra de 100 equipos médicos de alta tecnología. Una adquisición que se realizará mediante compras directas a los fabricantes, diálogo estratégico y subastas subsecuentes de descuento.

Para esta medida se destinarán 3 mil 140 millones de pesos. Especial

A estas medidas se suma la adquisición de mil 321 sillones clínicos reclinables para urgencias, 5 mil 851 camillas para urgencias y traslados, 6 mil 194 camas para hospitalización —la segunda compra más grande de este tipo de insumos—, mil 977 sillas de ruedas para trasladar pacientes dentro de los hospitales y 2 mil 673 sillas para regadera.

Infraestructura hospitalaria.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales, como parte de la estrategia para mejorar las instalaciones y contribuir al control de infecciones.

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Además, destacó la digitalización de la receta colectiva, lo que permitirá que 7 mil 36 enfermeras dejen de llenar formatos manualmente y dediquen más tiempo a la atención de los pacientes. Robledo explicó que la implementación de la agenda digital permitirá mantener abiertas las citas de especialidad durante noviembre y diciembre, haciendo posible que se puedan programar cerca de 60 mil consultas adicionales y evitar que se difieran hasta enero.

Finalmente, dio a conocer que se instalarán 48 módulos de Trato Digno en las áreas de urgencias para orientar y acompañar a pacientes y familiares.