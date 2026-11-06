Zoé Robledo presenta inversión de 11 mil 745 millones para fortalecer servicios del IMSS

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados los avances del plan 12 acciones en 120 días.

El director del IMSS, durante la comparecencia de los titulares del sector salud, destacó que el programa surgió de las necesidades identificadas mediante recorridos y diálogos con los y las trabajadoras de las unidades médicas. Además, señaló que estas acciones buscan traducir la inversión institucional en mejoras para el personal de salud y los pacientes.

“Pero atender más no basta, hay que atender mejor”, puntualizó.

El Instituto mantendrá un seguimiento puntual de los compromisos y se comprometió a rendir cuentas acción por acción después del 24 de febrero. Especial

Materia Laboral

En lo que respecta a la modernización hospitalaria, informó que se contempla la incorporación de 100 equipos de alta tecnología como mastógrafos, tomógrafos, resonancias magnéticas y aceleradores lineales. Por otra parte, se dio a conocer que el incremento salarial del 8 por ciento ya fue pagado a más de 500 mil trabajadores activos y 170 mil jubilados.

Materia Digital

Zoé Robledo afirmó que, para mejorar las condiciones de atención del IMSS, la Recte Colectiva ya se encuentra en funcionamiento en 25 hospitales y se pretende extender a más con la instalación de mil 900 equipos de cómputo. Esta medida tiene como objetivo reducir el tiempo que se destina a tramites administrativos, permitiendo fortalecer la atención directa a los pacientes.

Adicionalmente, se instalarán 2 mil 917 equipos médicos de uso cotidiano, incluidas mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores móviles de signos vitales que incluyen oxímetros de pulso, así como baumanómetros y termómetros digitales.

Abasto de medicamentos y Servicio de Urgencias

El titular del Seguro Social informó que entre enero y octubre se alcanzó el 97 por ciento de recetas completas. Subrayó que la plataforma Receta Completa permite reportar medicamentos no surtidos, mientras que las unidades hospitalarias cuentan con mecanismos de compra emergente para atender faltantes.

Especial

Por otra parte, en los servicios de Urgencias, comunicó que se contempla habilitar 48 módulos para mejorar la atención y comunicación con familiares.

Para finalizar, Zoé Robledo, indicó que las reservas financieras del Instituto han aumentado de 200 millones a 635 millones de pesos, además se han otorgado 3.4 millones de consultas de especialidad adicionales y 3.3 millones de consultas de medicina familiar más que el año anterior.