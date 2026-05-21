Despegar suma a Viva a su plataforma y amplía la oferta de vuelos en México

En un entorno donde los viajeros mexicanos priorizan cada vez más la flexibilidad y la comparación de opciones al momento de planear sus viajes, Despegar, la travel tech líder en América Latina, anunció la formalización de su acuerdo comercial con Viva, la aerolínea de ultra bajo costo más flex-SÍ-ble de México.

Esta alianza refuerza la colaboración entre ambas compañías para seguir impulsando su oferta dentro de la plataforma y ampliar las alternativas disponibles para volar dentro y fuera del país.

"Hoy los viajeros valoran cada vez más encontrar mejores ofertas, condiciones más convenientes y procesos de compra simples y confiables. Esta alianza con Viva nos permite robustecer nuestra propuesta para que nuestros usuarios sigan accediendo de forma más fácil y segura a opciones que se adapten mejor a sus necesidades de viaje", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Por su parte, desde Viva destacaron el valor de esta alianza para seguir acercando su oferta a más personas en el país. La aerolínea ofrece más de 190 rutas nacionales e internacionales a lo largo de su red de más de 60 destinos, las cuales son operadas por la flota más moderna de México compuesta por 109 aviones A320 y A321.

"En Viva queremos hacer po-SÍ-ble volar para todos, y esta nueva alianza es un gran paso para lograrlo. En un mercado que busca experiencias cada vez más personalizadas, esta colaboración con Despegar le permitirá a nuestros pasajeros planear sus viajes de manera más cómoda y eficiente", comentó Félix Velázquez, director de Ingresos & Ventas en Viva.

Viva se mantiene como una de las aerolíneas con mayor preferencia entre los viajeros mexicanos, lo que refuerza la relevancia de esta colaboración en un contexto donde la demanda por viajar continúa evolucionando hacia decisiones más informadas y experiencias más completas.

Con este anuncio, ambas compañías reafirman su compromiso de seguir fortaleciendo el ecosistema de viajes en México, acercando más opciones y acompañando a los viajeros en cada etapa de su experiencia.