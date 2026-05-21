“No hay necesidad de paro”, afirma Mario Delgado ante movilizaciones de la CNTE

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carillo, aseguró que se mantiene un diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por lo que sostuvo que no existe necesidad de convocar a un paro nacional.

Lo anterior se desprende luego de que integrantes del magisterio disidente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas, anunciaran movilizaciones y una posible huelga indefinida a partir del próximo 1 de junio.

Tenemos mucho diálogo con ellos de que no hay necesidad de irse a un paro. Estamos abiertos siempre al diálogo”, declaró el funcionario al referirse a las diversas demandas del magisterio.

Integrantes del magisterio disidente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas, anunciaron movilizaciones y una posible huelga indefinida a partir del próximo 1 de junio. Cuartoscuro

De acuerdo a la información dada a conocer por el secretario, éste destacó que el gobierno ha realizado más de 140 reuniones con representantes de la CNTE durante el último año, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), con el objetivo de atender las inconformidades relacionadas con:

Salarios.

Salarios. Condiciones laborales.

Funcionamiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Entre los avances mencionados por Delgado Carrillo se encuentran modificaciones a las reglas de movilidad docente implementadas desde el año pasado, las cuales, aseguró, permitieron concretar más de 74 mil cambios de adscripción de maestros en todo el país. Según el titular de la SEP, esta era una de las principales exigencias del magisterio.

Sin embargo, la CNTE mantiene su postura de exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y rechaza el incremento salarial del 9% anunciado recientemente por el gobierno federal en el marco del Día del Maestro. Dirigentes de la organización consideran que el aumento es insuficiente frente a la inflación y sostienen que buena parte corresponde a prestaciones y no al salario base.

Derivado de todo esto, la presidenta Sheinbaum reiteró que el gobierno federal privilegiará el diálogo y aseguró que las mesas de trabajo continuarán encabezadas por la SEP y la Secretaría de Gobernación.

Por último, la mandataria también pidió respetar tanto el derecho a la manifestación como el desarrollo de los eventos internacionales programados en el país como lo es la Copa Mundial de Futbol.

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fdm