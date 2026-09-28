Pide Órgano de Control a diputada Yoloczin Domínguez aclarar exceso en pagos

La Contraloría Interna del Congreso del Estado de Guerrero notificó a la actual diputada federal Yoloczin Domínguez Serna que habría rebasado los límites mensuales permitidos en la asignación de recursos en la LXIII Legislatura.

La solicitud se enfoca en una erogación por 263 mil 503.21 pesos, detectada tras revisar el Informe Individual de Resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE), exceso que se dio durante su gestión como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el ejercicio fiscal 2023.

A través del oficio CEG/LXIV/OIC/0253/2026, emitido el 4 de julio de 2026, el contralor interno Ernesto Díaz Márquez le solicitó cierta información y documentación a la diputada para aclarar dicho exceso.

“La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, particularmente respecto del RESULTADO 25, se advirtió que fueron identificados pagos por un importe de $263,503.21 (Doscientos sesenta y tres mil quinientos tres pesos 21/100 M.N.), correspondientes a conceptos que excedieron el monto mensual aprobado en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Guerrero por el que se emiten los Criterios Normativos para el Ejercicio Fiscal 2023, aplicables a las asignaciones y/o apoyos otorgados a las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero.

“La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, particularmente respecto del RESULTADO 25, se advirtió que fueron identificados pagos por un importe de $263,503.21 (Doscientos sesenta y tres mil quinientos tres pesos 21/100 M.N.), correspondientes a conceptos que excedieron el monto mensual aprobado en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Guerrero por el que se emiten los Criterios Normativos para el Ejercicio Fiscal 2023, aplicables a las asignaciones y/o apoyos otorgados a las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero.

"Para los efectos de lo anterior, respetuosamente se solicita que, en caso de obrar en su poder, bajo su conocimiento o haber intervenido en los hechos, se sirva proporcionar a este Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Guerrero la información y documentación siguiente…”, se lee en el oficio.

Se le otorgó a Domínguez Serna un plazo de cinco días hábiles para aclarar si firmó o autorizó dichos incrementos, así como para entregar actas, minutas y dictámenes que amparen legalmente el movimiento de los fondos.

Hasta el momento la diputada no ha dado a conocer si cumplió o no con los requerimiento solicitados por el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Guerrero.