Tras la difusión del video en el que se observa a la diputada federal por Morena Yoloczin Domínguez Serna echar presunto polvo o tierra al vestido de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante los festejos del pasado 15 de septiembre, la legisladora afirmó que la grabación fue modificada con inteligencia artificial.

Domínguez Serna sostuvo que el material forma parte de una “guerra sucia” en su contra en momentos de disputa política por las elecciones, ya que busca ser la candidata de Morena a la presidencia municipal de Acapulco.

“Te puedes esperar lo que sea de la tecnología que ya nos rebasó, pero jamás imaginé que cayéramos en una dinámica de guerra sucia con cosas tan, híjole, tan de risa, tan falsas (...) por supuesto que es falso, todo es completamente falso”.

La difusión del video provocó diversas reacciones y comentarios sobre supuestas prácticas de brujería, dado que arrojar ciertos polvos sobre la ropa suele asociarse con ese tipo de rituales; sin embargo, la diputada aseguró tomar los señalamientos con humor.

“Eso de estar inventando cosas de polvos mágicos y todo eso, mañana van a decir que ya hay escobas voladoras, me da mucha pena y me da mucha risa todo esto, es de reírse, la verdad”.

Joaquín Badillo asegura que el video es real y lo presenció

Horas más tarde, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local y también aspirante a la alcaldía de Acapulco, Joaquín Badillo, contradijo esa versión al afirmar que el video es verídico y señaló que él, junto con otra diputada, fue testigo de cuando la legisladora federal roció el polvo.

“Lo que ahí sucedió no es IA, es real. Lo confirmo porque lo vi, vi perfectamente lo que se vio en ese video, y vi perfectamente que le virtió esos polvos, es más, inmediatamente después hubo personas que empezaron, porque era muy evidente, la empezaron a sacudir, primero con la mano, pero era un polvo muy raro porque no se quitaba y no se quitaba y no se quitaba, tuvieron que ir por unas servilletas, delante de todos”.

Hasta el momento, ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ni el senador Félix Salgado Macedonio —identificado como líder político de la diputada Domínguez Serna— han emitido un pronunciamiento sobre el video.